Происшествия
сегодня, 09:42
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Полицейские проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.
«Пока один отвлекал пенсионерку разговорами, его подельник из шкафа в соседней комнате похитил 70 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, женщина обратилась с заявлением в полицию. Деньги мужчина успели потратить на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.
Мужчин проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
