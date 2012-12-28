Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей

Полицейские проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.

39-летний и 37-летний жители Тульской и Воронежской областей арестованы по подозрению в краже 70 000 рублей у 93-летней пенсионерки. В квартиру пожилой женщины они проникли под видом работников газовой службы.«Пока один отвлекал пенсионерку разговорами, его подельник из шкафа в соседней комнате похитил 70 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, женщина обратилась с заявлением в полицию. Деньги мужчина успели потратить на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.Мужчин проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.