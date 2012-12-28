В Липецкой области сухо, туманно и до +2

Дневные плюсовые температуры все еще удерживаются в регионе.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, будет преимущественно без осадков.Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, ночью 2-7 м/сек, днем 5-10 м/сек.Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.День 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9.Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 35 градусов мороза.