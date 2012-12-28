Все новости
В Липецке на линию вышел новый автобус
Общество
В Липецке повторно включили сирены: губернатор сообщил о работе ПВО
Происшествия
Над территорией Липецкой области сбиты три БПЛА
Происшествия
В Липецке с 1 декабря ищут 42-летнюю женщину
Происшествия
Повредивших камеру парней уже нашли
Происшествия
Полицейские установили личность водителя, устроившего обгон по встречке на Папина
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп в доме, кого могут избавить от штрафов ГАИ и где парковаться жителям центра?
Общество
Режим чистого неба в Липецкой области объявили рано утром
Происшествия
15-летний подросток переписал книгу рекордов Липецкой области по плаванию
Спорт
Полицейские установили личность водителя, устроившего обгон по встречке на Папина
Происшествия
Житель Грязей лишился 128 тысяч рублей, пытаясь купить двигатель через мессенджер
Происшествия
Ельчанин набрал кредитов на 200 тысяч по паспортным данным знакомых
Происшествия
Над территорией Липецкой области сбиты три БПЛА
Происшествия
Аварию на водоводе в районе 10-й шахты продолжают устранять
Происшествия
На Катукова после столкновения перевернулась «Нива»
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +2
Погода в Липецке
Режим чистого неба в Липецкой области объявили рано утром
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон
Общество
Погода в Липецке
181
57 минут назад
1

В Липецкой области сухо, туманно и до +2

Дневные плюсовые температуры все еще удерживаются в регионе.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, ночью 2-7 м/сек, днем 5-10 м/сек.

Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

День 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9.

Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 35 градусов мороза.
3
0
0
1
0

Комментарии (1)

Липецк 48
45 минут назад
Хорошая погодка
Ответить
