Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
Снег и мороз не могут пробиться в Липецкую область из-за антициклона
Погода в Липецке
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Происшествия
В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
Сегодня в Липецке: жениться не на ком, главные причины тихого увольнения
Общество
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
Читать все
Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина
Происшествия
Мэрия Липецка представила на публичные слушания проект «реалистичного» бюджета на 2026 год
Общество
Цены на бензин остановились в Липецкой области
Экономика
Впервые в Липецкой области сделали операции на открытом сердце
Здоровье
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
«Вы стали участником президентской программы»: жителя Станового обманули мошенники
Происшествия
Мэрия Липецка сократила бюджетные расходы на меню для отловленных бродячих собак
Общество
51-летняя женщина угнала трёхколёсный детский велосипед
Происшествия
Помощь в покупке мебели и техники со скидкой оказалась уловкой мошенника
Происшествия
Водитель «Мерседеса» лишился прав на год из-за использования скрывающей номер рамки
Происшествия
Читать все
В России
40
43 минуты назад

Депутаты предлагают выплачивать 13-ю пенсию к новогодним праздникам

Депутаты предлагают перечислять деньги в конце декабря, чтобы граждане старшего возраста имели дополнительный финансовый резерв на период зимних праздников.

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам перед новогодними праздниками, — передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» будет внесен в Госдуму 4 декабря. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

«Законопроектом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости соответствующего лица, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на соответствующий год», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Миронов сообщил, что 13-ю пенсию предлагается выплачивать к концу декабря, чтобы у пенсионеров появились дополнительные деньги на празднование Нового года и покупку подарков своим близким.

По его словам, такая доплата должна быть не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России.

«В 2025 году это около 22,8 тысяч рублей. Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста», — считает политик.
пенсия
праздники
экономика
