В России
40
43 минуты назад
Депутаты предлагают выплачивать 13-ю пенсию к новогодним праздникам
Депутаты предлагают перечислять деньги в конце декабря, чтобы граждане старшего возраста имели дополнительный финансовый резерв на период зимних праздников.
Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» будет внесен в Госдуму 4 декабря. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
«Законопроектом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости соответствующего лица, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на соответствующий год», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Миронов сообщил, что 13-ю пенсию предлагается выплачивать к концу декабря, чтобы у пенсионеров появились дополнительные деньги на празднование Нового года и покупку подарков своим близким.
По его словам, такая доплата должна быть не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России.
«В 2025 году это около 22,8 тысяч рублей. Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста», — считает политик.
0
0
0
0
0
Комментарии