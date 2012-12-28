21-летний закладчик нашёл работу в даркнете и получал зарплату в криптовалюте

Парня посадили на семь лет.

21-летний липчанин получил семь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, парень зарегистрировался на теневой торговой площадке в интернете и с декабря 2024 по январь 2025 года раскладывал по тайникам в Липецке и области мефедрон.За работу закладчика ему платили криптовалютой, которую потом при помощи обменников в мессенджере липчанин конвертировал в рубли. Но теперь полученные незаконным путем деньги конфискованы в пользу государства.