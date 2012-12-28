Происшествия
21-летний закладчик нашёл работу в даркнете и получал зарплату в криптовалюте
Парня посадили на семь лет.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, парень зарегистрировался на теневой торговой площадке в интернете и с декабря 2024 по январь 2025 года раскладывал по тайникам в Липецке и области мефедрон.
За работу закладчика ему платили криптовалютой, которую потом при помощи обменников в мессенджере липчанин конвертировал в рубли. Но теперь полученные незаконным путем деньги конфискованы в пользу государства.
