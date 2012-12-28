Липчане разделились в ответах поровну.

«Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?», — спросил GOROD48 у липчан. Возможность звонить через мессенджеры уже давно заблокирована, а в последние дни появились трудности и с передачей сообщений.Примерно половина липчан ответили на наш вопрос утвердительно. Кто-то уже нашел другие варианты общения, а кто-то пока не знает, что делать.Довольно много горожан заверили нас, что блокировки никак их не затронули. Они звонят при помощи обычной связи, или установили другие мессенджеры. Несколько человек сообщили, что предпочитают личное общение. Одна липчанка посоветовала читать больше книг.