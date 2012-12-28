Все новости
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанам придется копить почти три года на первый взнос по ипотеке
Общество
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?
Говорит Липецк
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
37-летняя женщина заплатила за букет 270 тысяч рублей
Происшествия
70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Переработать, нельзя выбросить: как НЛМК повторно использует вторсырье
НЛМК Live
Говорит Липецк
795
сегодня, 11:45
22

Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?

Липчане разделились в ответах поровну.

«Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?», — спросил GOROD48 у липчан. Возможность звонить через мессенджеры уже давно заблокирована, а в последние дни появились трудности и с передачей сообщений.

Примерно половина липчан ответили на наш вопрос утвердительно. Кто-то уже нашел другие варианты общения, а кто-то пока не знает, что делать.

Довольно много горожан заверили нас, что блокировки никак их не затронули. Они звонят при помощи обычной связи, или установили другие мессенджеры. Несколько человек сообщили, что предпочитают личное общение. Одна липчанка посоветовала читать больше книг.
Комментарии (22)

Р
12 минут назад
Конечно да. Но по опросу все рады и довольны. Липа во всем.
Гостья1
15 минут назад
Нужно военным- потерпим,они нас защищают! Нет связи или не использовал клиент положенное время,за которое оплатил -делайте перерасчет и переносите экономию клиенту на следующий месяц!!! Билайн не всегда работает,и проблемы есть! ,Перерасход то вы считаете и дополнительно оплачиваем -а возврат за экономию ???
Какое поровну?
17 минут назад
Судя по ответам, процентов 70 недовольны блокировками, а остальные не поддерживают, а просто им по барабану. Вот и выходит, что блокируют интернет и мессенджеры не только вопреки главному закону страны, но и вопреки желанию большинства народа.
25 минут назад
Как будет производиться расчёт за нерабочий мобильный интернет и мобильную связь при постоянно растущей оплате? Чистая оплата воздуха.
Никак
15 минут назад
Перерасчёта не будет!!! Ограничения обусловлены мерами безопасности. К сожалению, мы не можем на это повлиять. Перерасчет недоступен. Рекомендуем, по возможности, подключаться к сети Wi-Fi на период ограничений - вот ответ Ростелекома
Ростелеком
9 минут назад
Перерасчёта не будет!!! Ограничения обусловлены мерами безопасности. К сожалению, мы не можем на это повлиять. Перерасчет недоступен. Рекомендуем, по возможности, подключаться к сети Wi-Fi на период ограничений - вот ответ Ростелекома Так и отвечает. В ответ требуйте составить претензию на нарушение Федерального закона О связи. Требуйте официального ответа на претензию в 10 дневный срок для последующего обращения в Роспотребнадзор и суд.
русс
26 минут назад
В мире 21 век, и только у нас средневековье.
Павел
32 минуты назад
Последняя дама кроме телефона явно собиралась назвать какой-нибудь популярный мессенджер))
Animal planet.
37 минут назад
Я даже не знаю что написать......... .ну вы поняли.
цифровой дэтокс
37 минут назад
психически здоровые люди не залипают в смартфонах, остальным на прием к врачу, пока не поздно!
Миша
12 минут назад
Те кто говорят про пагубность смартфонов как правило пенсионеры, сидят сутками в телевизоре, они вообще не понимают что телефон это давно средство где люди работают, учатся, обмениваются информацией, общаются, развлекаются
Поздравляю
27 минут назад
Что вы несчастный человек!!! Но родительские чаты в уже в принудительном MAXе никто не отменял! Перевод денег ребёнку ты будешь осуществлять одиннадцатым номером? Результаты обследования и анализы подгружаются в госуслуги. Ты мне их будешь привозить?
Так цифровой дэтокс
14 минут назад
Что вы несчастный человек!!! Но родительские чаты в уже в принудительном MAXе никто не отменял! Перевод денег ребёнку ты будешь осуществлять одиннадцатым номером? Результаты обследования и анализы подгружаются в госуслуги. Ты мне их будешь привозить? Может в глухой тайге в землянке живёт. Зачем ему там смартфон? Речь то о нас.
Ребята
44 минуты назад
Подскажите, у кого билайн - белый список работает ли? У меня ростелеком. Три недели нет мобильного интернета от слова совсем. А периодически и связи телефонной нет. Пинают они как могут от оператора к оператору. Вот думаю сменить оператора с переносом номера в такую канитель..
Ответить
сообщение
36 минут назад
отправляейте по факсу
Ты
12 минут назад
отправляейте по факсу Сам лично будешь исполнять мои прихоти, вместо факса. Слабо?
А кто
46 минут назад
Будет делать перерасчёт за нерабочий мобильный интернет который месяц? Блокирует же не оператор, а не выше...
Звоните
12 минут назад
Оператору, требуйте перерасчёт. Здесь кто-то писал, что письма досудебные хорошо помогают. Иногда, достаточно просто про это сказать им.
