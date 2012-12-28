Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Говорит Липецк
795
сегодня, 11:45
22
Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?
Липчане разделились в ответах поровну.
Примерно половина липчан ответили на наш вопрос утвердительно. Кто-то уже нашел другие варианты общения, а кто-то пока не знает, что делать.
Довольно много горожан заверили нас, что блокировки никак их не затронули. Они звонят при помощи обычной связи, или установили другие мессенджеры. Несколько человек сообщили, что предпочитают личное общение. Одна липчанка посоветовала читать больше книг.
6
1
10
3
1
Комментарии (22)