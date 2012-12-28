В районах Сырского рудника и Коровино отключат холодную воду

Причиной перебоев с холодной водой 28 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дом № 1 по улице Парковой, жители частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.28 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 79, 81б, 83, 83а по улице Московской, № 5/2 по улице Семашко, №№ 80, 82 по улице Первомайской, № 11 по улице Жуковского.