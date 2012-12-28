Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
16
7 минут назад
В районах Сырского рудника и Коровино отключат холодную воду
Причиной перебоев с холодной водой 28 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
28 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 79, 81б, 83, 83а по улице Московской, № 5/2 по улице Семашко, №№ 80, 82 по улице Первомайской, № 11 по улице Жуковского.
0
0
0
0
0
Комментарии