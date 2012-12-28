В «Пятёрочке» вновь стартовала благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»

Любой желающий может стать новогодним волшебником.

Уже традиционный благотворительный проект «Письмо Дедушке Морозу», инициированный торговой сетью «Пятёрочка» и банком еды «Русь», вновь помогает исполнить заветные желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или имеющих особенности здоровья.

В этом году проект охватил 208 магазинов торговой сети, в том числе в Липецке и Ельце. По традиции, в них уже появились новогодние ёлки, украшенные письмами детей, в которых те рассказывают о своей мечте. Как правило, дети хотят игрушки, наборы для творчества, сладости или другие подарки. Любой гость магазина может выбрать открытку, купить указанный подарок и передать его сотрудникам ритейлера. Подарки волонтёры фонда «Русь» заберут из магазинов и передадут детям. В итоге каждый ребёнок дождётся Деда Мороза.

Для ребят это не просто игрушка или сладость, а нечто большее — символ внимания и поддержки. Дарители-благотворители, то есть мы с вами, тоже получают от акции одни плюсы: могут почувствовать себя настоящими волшебниками и подарить ребёнку главное — ощущение, что о нём помнят и заботятся.

Одними из первых в акции приняли участие … сами сотрудники «Пятёрочки». Благотворительные ёлки уже установлены в офисах компании. Кроме того, сотрудники магазинов помогают собирать подарки, делая всё возможное, чтобы исполнить мечты малышей и подарить им настоящее новогоднее чудо.

— Очень трогательно видеть, как покупатели и сотрудники объединяются ради одной цели — подарить детям ощущение настоящего праздника и уверенность в том, что о них помнят и заботятся. Именно из таких добрых поступков и складывается новогоднее чудо, — отметила руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

Инициатива «Письмо Дедушке Морозу» реализуется в магазинах сети на протяжении уже пяти лет. Она впервые прошла в 2020 году в Краснодаре и с тех пор превратилась в добрую традицию, которая объединяет всё больше гостей, сотрудников и волонтёров вокруг идеи новогоднего добра и взаимопомощи. В преддверии этого Нового года благотворительный проект продлится до 21 декабря. Сделать доброе дело можно будет в одном из 208 магазинов торговой сети, расположенных в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Липецке, Самаре, Ельце, Таганроге и Ульяновске.