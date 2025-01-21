Происшествия
410
сегодня, 18:27
1
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Убийство он совершил, будучи под воздействием галлюциногенных препаратов.
Убийство было совершено 20 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге на улице Карпинского. По данным «Фонтанки», липчанин и 32-летний кемеровчанин проводили время за употреблением галлюциногенных препаратов, которые извлекли из закладки. Наркотики они запивали пивом. В какой-то момент липчанина «перекрыло» и он с осколком от зеркала набросился на товарища. В борьбе они переместились на лестничную клетку, где их заметили жильцы дома, которые вызвали полицейских.
После драки на лестничной площадке, друзья скрылись в квартире, но вскоре липчанин покинул ее по водосточной трубе, спустившись с пятого этажа. Внизу он обнаружил, что забыл в квартире кроссовок. Когда Александр Кузнецов поднялся за ним, его уже поджидали прибывшие полицейские.
Житель Кузбасса от полученных ран умер. Оказалось, что в 2012 году он был осужден в Кемерово за тройное убийство. Тогда еще 19-летний мужчина приревновал свою девушку, пришел к ней домой и из двустволки застрелил сначала ее отчима, потом пришедшую в гости подругу, затем вернувшуюся с работы мать. Саму девушку он так и не дождался.
Суд приговорил кемеровчанина к 19 годам лишения свободы. Но он оказался на свободе раньше.
1
0
4
0
0
Комментарии (1)