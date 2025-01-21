Все новости
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
В Липецке и шести районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
Статистика: треть жителей Липецкой области старше 19 лет имеет ожирение
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
В Липецкой области до +8
Погода в Липецке
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Диабетику и гипертонику удалили раковую опухоль лапараскопической операцией
Общество
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
За жизнь пострадавшей в пожаре 84-летней ельчанки борются в областном ожоговом центре
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Происшествия
410
сегодня, 18:27
1

7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге

Убийство он совершил, будучи под воздействием галлюциногенных препаратов.

В Санкт-Петербурге осужден 22-летний липчанин Александр Кузнецов за убийство своего товарища. В драке он нанес ему не менее 14 ударов осколком зеркала. 

Убийство было совершено 20 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге на улице Карпинского. По данным «Фонтанки», липчанин и 32-летний кемеровчанин проводили время за употреблением галлюциногенных препаратов, которые извлекли из закладки. Наркотики они запивали пивом. В какой-то момент липчанина «перекрыло» и он с осколком от зеркала набросился на товарища. В борьбе они переместились на лестничную клетку, где их заметили жильцы дома, которые вызвали полицейских.

После драки на лестничной площадке, друзья скрылись в квартире, но вскоре липчанин покинул ее по водосточной трубе, спустившись с пятого этажа. Внизу он обнаружил, что забыл в квартире кроссовок. Когда Александр Кузнецов поднялся за ним, его уже поджидали прибывшие полицейские.

Житель Кузбасса от полученных ран умер. Оказалось, что в 2012 году он был осужден в Кемерово за тройное убийство. Тогда еще 19-летний мужчина приревновал свою девушку, пришел к ней домой и из двустволки застрелил сначала ее отчима, потом пришедшую в гости подругу, затем вернувшуюся с работы мать. Саму девушку он так и не дождался.

Суд приговорил кемеровчанина к 19 годам лишения свободы. Но он оказался на свободе раньше.
убийство
1
0
4
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
51 минуту назад
Таких и выпускать из тюряги нельзя,они неисправимы.
Ответить
