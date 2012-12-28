Все новости
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В Липецке и шести районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Ельце ищут малолетних вандалов
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
На транспортную безопасность мостов в Липецке мэрия готова потратить более 32 миллионов
Общество
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
Липчане совершили 415 миллионов операций по картам
Экономика
Диабетику и гипертонику удалили раковую опухоль лапараскопической операцией
Общество
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
За жизнь пострадавшей в пожаре 84-летней ельчанки борются в областном ожоговом центре
Происшествия
Общество
253
59 минут назад
2

Диабетику и гипертонику удалили раковую опухоль лапараскопической операцией

Через две недели после хирургического вмешательства мужчина вышел на работу.

У 64-летнего липчанина при диспансеризации выявили повышенный уровень ПСА, что указывало на рак простаты. Из поликлиники мужчину, оказавшегося диабетиком и гипертоником, направили на дообследование в областной онкодиспансер. В стационаре предварительный диагноз подтвердился.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что с учетом выраженных сопутствующих патологий у пациента ему было решено выполнить лапароскопическую простатэктомию с использованием высокотехнологичных технологий на 3D лапароскопической стойке. Во время дополнительного дообследования перед оперативным лечением с больным работали медицинские психологи, что положительно сказалось на эмоциональном настрое мужчины перед операцией.

Послеоперационный период занял 10 дней. А через две недели после малоинвазивной операции липчанин был полностью трудоспособен.
медицина
онкология
0
0
0
5
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр
9 минут назад
класссс! здоровья в будущем ему.
Ответить
Грустинка
56 минут назад
Цельный год ему ещё до пенсии.
Ответить
