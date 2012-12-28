Общество
Диабетику и гипертонику удалили раковую опухоль лапараскопической операцией
Через две недели после хирургического вмешательства мужчина вышел на работу.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что с учетом выраженных сопутствующих патологий у пациента ему было решено выполнить лапароскопическую простатэктомию с использованием высокотехнологичных технологий на 3D лапароскопической стойке. Во время дополнительного дообследования перед оперативным лечением с больным работали медицинские психологи, что положительно сказалось на эмоциональном настрое мужчины перед операцией.
Послеоперационный период занял 10 дней. А через две недели после малоинвазивной операции липчанин был полностью трудоспособен.
