Диабетику и гипертонику удалили раковую опухоль лапараскопической операцией

Через две недели после хирургического вмешательства мужчина вышел на работу.

У 64-летнего липчанина при диспансеризации выявили повышенный уровень ПСА, что указывало на рак простаты. Из поликлиники мужчину, оказавшегося диабетиком и гипертоником, направили на дообследование в областной онкодиспансер. В стационаре предварительный диагноз подтвердился.В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что с учетом выраженных сопутствующих патологий у пациента ему было решено выполнить лапароскопическую простатэктомию с использованием высокотехнологичных технологий на 3D лапароскопической стойке. Во время дополнительного дообследования перед оперативным лечением с больным работали медицинские психологи, что положительно сказалось на эмоциональном настрое мужчины перед операцией.Послеоперационный период занял 10 дней. А через две недели после малоинвазивной операции липчанин был полностью трудоспособен.