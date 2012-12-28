Серийного магазинного вора отправили в колонию-поселение на три года

Криминальный «стахановец» иногда воровал по несколько раз на день. За месяц он набрал продуктовую корзину на 130 тысяч рублей.



Мировой судья судебного участка № 4 Октябрьского района Липецка приговорил к трем годам колонии-поселения серийного магазинного вора.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 22-летний липчанин обвинялся в совершении 14 преступлений, предусмотренных части 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).«С 24 июня по 29 мая 2025 года молодой человек регулярно крал продукты питания из сетевых магазинов, расположенных в разных районах Липецка. Каждый раз ему удавалось вынести из торговых точек значительный набор продуктов, стоимость которых варьировалась от 4 до 15,5 тысяч рублей. В отдельные дни подсудимый совершал по несколько краж из разных магазинов, вынося полные пакеты с сыром, кофе, шоколадом и другими товарами. Общая стоимость украденных продуктов составила более 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.Дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке. За 14 краж судья назначил ему два года лишения свободы. А с учетом предыдущего приговора по аналогичным преступлениям срок увеличился до трёх лет, которые парень проведет в колонии-поселении.