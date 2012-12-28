Все новости
Общество
181
40 минут назад
4

Серийного магазинного вора отправили в колонию-поселение на три года

Криминальный «стахановец» иногда воровал по несколько раз на день. За месяц он набрал продуктовую корзину на 130 тысяч рублей.

Мировой судья судебного участка № 4 Октябрьского района Липецка приговорил к трем годам колонии-поселения серийного магазинного вора.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 22-летний липчанин обвинялся в совершении 14 преступлений, предусмотренных части 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

«С 24 июня по 29 мая 2025 года молодой человек регулярно крал продукты питания из сетевых магазинов, расположенных в разных районах Липецка. Каждый раз ему удавалось вынести из торговых точек значительный набор продуктов, стоимость которых варьировалась от 4 до 15,5 тысяч рублей. В отдельные дни подсудимый совершал по несколько краж из разных магазинов, вынося полные пакеты с сыром, кофе, шоколадом и другими товарами. Общая стоимость украденных продуктов составила более 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.

Дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке. За 14 краж судья назначил ему два года лишения свободы. А с учетом предыдущего приговора по аналогичным преступлениям срок увеличился до трёх лет, которые парень проведет в колонии-поселении.
кража
продукты питания
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ужас
5 минут назад
Сладкоежку этого на нары! Почему колония поселения всего-лишь, я не пойму?!
Ответить
Александр Н.
11 минут назад
Такие товарищи не исправимы.
Ответить
Геннадий
14 минут назад
Видать опять на казённые харчи потянуло.
Ответить
Фунтик
31 минуту назад
Магазины хоть вздохнут чуток.А чё?Не плохой заработок
Ответить
