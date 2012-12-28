Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Археологические ценности они искали в районе села Октябрьское Усманского района.
По данным следствия, в 2024-2025 годах пара с помощью металлоискателя находила археологические предметы у села Октябрьское Усманского района. Мужчина и женщина не имели на это специального разрешения, а их действия вызвали повреждение культурного слоя.
«Обращаем внимание, что деятельность, связанная с археологическими раскопками, может осуществляться гражданами только при наличии специального разрешения, выдаваемого территориальным органом Министерства культуры России на основании заключения «Российской академии наук», — добавили в областной прокуратуре.
