В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»

Археологические ценности они искали в районе села Октябрьское Усманского района.

УМВД России по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины и 36-летней женщины по пунктам «а, в» части третьей статьи 243.2 УК РФ «Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, проводимые без разрешения». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.По данным следствия, в 2024-2025 годах пара с помощью металлоискателя находила археологические предметы у села Октябрьское Усманского района. Мужчина и женщина не имели на это специального разрешения, а их действия вызвали повреждение культурного слоя.«Обращаем внимание, что деятельность, связанная с археологическими раскопками, может осуществляться гражданами только при наличии специального разрешения, выдаваемого территориальным органом Министерства культуры России на основании заключения «Российской академии наук», — добавили в областной прокуратуре.