Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
На Зеленый остров еще подкинули денег
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
В Липецке отремонтируют школу для слабослышащих и слабовидящих детей
Общество
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
В один из корпусов 96-го детского сада до сих пор не подано тепло
Общество
Студёновский мост открыт для движения
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Грязинец перевёл мошенникам 690 000 рублей за вывод заработанных на инвестициях денег
Происшествия
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками
Происшествия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
На окраине Липецка столкнулись «ВАЗ» и «Рено - Логан»: пострадал водитель
Происшествия
В Липецке пожарные тушили автобус
Происшествия
352
31 минуту назад

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»

Археологические ценности они искали в районе села Октябрьское Усманского района.

УМВД России по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины и 36-летней женщины по пунктам «а, в» части третьей статьи 243.2 УК РФ «Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, проводимые без разрешения». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

По данным следствия, в 2024-2025 годах пара с помощью металлоискателя находила археологические предметы у села Октябрьское Усманского района. Мужчина и женщина не имели на это специального разрешения, а их действия вызвали повреждение культурного слоя.

«Обращаем внимание, что деятельность, связанная с археологическими раскопками, может осуществляться гражданами только при наличии специального разрешения, выдаваемого территориальным органом Министерства культуры России на основании заключения «Российской академии наук», — добавили в областной прокуратуре.
