Происшествия
111
19 минут назад

Рядом с садками для кроликов нашли закрутки с марихуаной

Запасливому 48-летнему тербунцу теперь грозит до десяти лет колонии.

В Тербунском районе направлено уголовное дело 48-летнего мужчины, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере — в его сараях нашли почти 700 граммов конопли.

Полицейские нагрянули в дом к тербунцу не просто так, а на основании оперативной информации.

16 сентября у обвиняемого прошёл санкционированный судом обыск, и в надворных постройках, в том числе рядом с садками для кроликов была обнаружена хранящаяся в свёртках и банках марихуана, общий вес которой составил 642,2 грамма.

— По данным следствия, дикорастущую коноплю мужчина собирал на заброшенном участке возле фермы для личного потребления, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь мужчине грозит от трёх до десяти лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.
наркотики
0
0
1
0
0

