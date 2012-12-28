Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
111
19 минут назад
Рядом с садками для кроликов нашли закрутки с марихуаной
Запасливому 48-летнему тербунцу теперь грозит до десяти лет колонии.
Полицейские нагрянули в дом к тербунцу не просто так, а на основании оперативной информации.
16 сентября у обвиняемого прошёл санкционированный судом обыск, и в надворных постройках, в том числе рядом с садками для кроликов была обнаружена хранящаяся в свёртках и банках марихуана, общий вес которой составил 642,2 грамма.
— По данным следствия, дикорастущую коноплю мужчина собирал на заброшенном участке возле фермы для личного потребления, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
Теперь мужчине грозит от трёх до десяти лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.
