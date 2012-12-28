Рядом с садками для кроликов нашли закрутки с марихуаной

Запасливому 48-летнему тербунцу теперь грозит до десяти лет колонии.

В Тербунском районе направлено уголовное дело 48-летнего мужчины, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере — в его сараях нашли почти 700 граммов конопли.Полицейские нагрянули в дом к тербунцу не просто так, а на основании оперативной информации.16 сентября у обвиняемого прошёл санкционированный судом обыск, и в надворных постройках, в том числе рядом с садками для кроликов была обнаружена хранящаяся в свёртках и банках марихуана, общий вес которой составил 642,2 грамма.— По данным следствия, дикорастущую коноплю мужчина собирал на заброшенном участке возле фермы для личного потребления, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.Теперь мужчине грозит от трёх до десяти лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.