Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Общество
801
48 минут назад
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Свет обещают включить ближе к вечеру.
улицах Меркулова, Стаханова, Катукова, бульварах Шубина и Есенина, проезде Сиреневом, проспектах 60 лет СССР и частично Победы.
По информации «Липецкэнерго», ведутся ремонтные работы, планируемое время восстановления электроснабжения — 19:40.
В компании GOROD48 рассказали, что по состоянию на 16:44 подачу электричества большей части потребителей уже восстановили, остальные его получат в ближайшее время.
0
0
7
1
1
Комментарии