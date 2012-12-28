Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Мошенники усилили попытки «угона» аккаунтов в Telegram
Пик активности пришелся на июль: тогда было обнаружено более 11 тыс. доменов. Такой стремительный рост может быть связан с популяризацией «Звезд» — внутренней валюты Telegram, а также криптовалюты Toncoin. С июля в мессенджере расширились возможности для операций этими способами.
Ранее эксперты также выявили более 4,5 тыс. фейковых сообщений на площадках в Telegram с суммарным охватом свыше 74 млн человек. В комментариях мошенники оставляли сообщение от лица «счастливого обладателя выигрыша». Тот рассказывал, что якобы рискнул и выиграл крупную сумму на сайте с розыгрышами от интернет магазинов. Сообщение содержало ссылку на мошеннический ресурс.
