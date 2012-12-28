«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Происшествия
312
сегодня, 08:21
Режим воздушной опасности длился девять часов
По данным Минобороны РФ, за ночь над семью регионами страны сбиты 57 БПЛА самолетного типа, в том числе шесть — над соседними с Липецкой Воронежской и Курской областями.
1
0
1
0
1
Комментарии