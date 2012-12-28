Все новости
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
Житель Задонска перешёл по ссылке в соцсети и не него оформили кредит
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке на улице Юношеской пострадала 67-летняя женщина
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Снова желтый уровень
Происшествия
Происшествия
274
сегодня, 10:03

При пожаре в пятиэтажке на улице Юношеской пострадала 67-летняя женщина

А в Ельце горел двухэтажный дом на улице Вермишева.

Ночью и рано утром 12 ноября пожарные тушили два пожара в многоквартирных домах. 

В Липецке такой пожар вспыхнул около пяти утра в пятиэтажке на улице Юношеской, 16. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, во время пожара пострадала 67-летняя женщина. Огнём повреждены вещи на площади один квадратный метр.

Ночью 12 ноября в Ельце горел двухэтажный многоквартирный дом на улице Вермишева, 8. В этом пожаре никто не пострадал.

Вчера вечером липецкие пожарные также выезжали в дом №29 по улице Катукова, где в одной из квартир подгорела пища.

Днём 11 ноября в Лебедяни загорелась лестничная клетка двухэтажного дома на улице Советской. Площадь пожара составила 16 квадратных метров, одного человека эвакуировали из здания. 

IMG_1629.jpeg

IMG_1630.jpeg

А утром 10 ноября горел дом на улице Колхозной в Ельце. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. 

IMG_1631.jpeg

IMG_1632.jpeg

Комментарии

