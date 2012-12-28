При пожаре в пятиэтажке на улице Юношеской пострадала 67-летняя женщина

А в Ельце горел двухэтажный дом на улице Вермишева.

















Ночью и рано утром 12 ноября пожарные тушили два пожара в многоквартирных домах.В Липецке такой пожар вспыхнул около пяти утра в пятиэтажке на улице Юношеской, 16. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, во время пожара пострадала 67-летняя женщина. Огнём повреждены вещи на площади один квадратный метр.Ночью 12 ноября в Ельце горел двухэтажный многоквартирный дом на улице Вермишева, 8. В этом пожаре никто не пострадал.Вчера вечером липецкие пожарные также выезжали в дом №29 по улице Катукова, где в одной из квартир подгорела пища.Днём 11 ноября в Лебедяни загорелась лестничная клетка двухэтажного дома на улице Советской. Площадь пожара составила 16 квадратных метров, одного человека эвакуировали из здания.А утром 10 ноября горел дом на улице Колхозной в Ельце. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров.