сегодня, 10:03
При пожаре в пятиэтажке на улице Юношеской пострадала 67-летняя женщина
А в Ельце горел двухэтажный дом на улице Вермишева.
В Липецке такой пожар вспыхнул около пяти утра в пятиэтажке на улице Юношеской, 16. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, во время пожара пострадала 67-летняя женщина. Огнём повреждены вещи на площади один квадратный метр.
Ночью 12 ноября в Ельце горел двухэтажный многоквартирный дом на улице Вермишева, 8. В этом пожаре никто не пострадал.
Вчера вечером липецкие пожарные также выезжали в дом №29 по улице Катукова, где в одной из квартир подгорела пища.
Днём 11 ноября в Лебедяни загорелась лестничная клетка двухэтажного дома на улице Советской. Площадь пожара составила 16 квадратных метров, одного человека эвакуировали из здания.
А утром 10 ноября горел дом на улице Колхозной в Ельце. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров.
