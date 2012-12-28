Все новости
440
сегодня, 15:48
2

«Я знаю пароль»: ельчанка продала машину и перевела деньги мошенникам

А потом пошла забирать автомобиль с паролем «от сотрудника ФСБ Пашкова».

33-летняя ельчанка стала жертвой мошенников: они даже убедили её продать машину.

Как сообщает ОМВД по Ельцу, 6 ноября женщине позвонили якобы из «Почта банка» и попросили назвать код, пришедший на телефон. Что ельчанка и сделала. Затем женщина одумалась, зашла в личный кабинет на «Госуслугах» и оставила сообщение о мошенничестве.

Далее ельчанке позвонили от имени  портала «Госуслуг», выслушали ее историю и переключили на другого «сотрудника» по имени Игорь. Он предложил составить обращение по факту мошенничества и подать заявку в Центральный банк на проверку оформления кредитов. Женщина согласилась. Игорь предупредил об ответственности за дачу ложных показаний: если выясниться, что женщина намеренно передала свои данные третьим лицам, ее обвинят в пособничестве в совершении особо тяжкого преступления.

Далее с ельчанкой продолжил работу «сотрудник ФСБ». Тот сообщил, что предпринята попытка оформления кредита на девушку, но ФСБ «заморозило» операцию, и ельчанке нужно найти 220 000 рублей, чтобы перекрыть этот кредит. Деньги обещали вернуть. При этом еще нужно было вложить свои 30 000 рублей.

Через мобильное приложение банка женщина оформила кредит на 183 000 рублей и перевела деньги на указанный ей счет, заплатив ещё 1 721 рубль комиссии за перевод.

На следующий день «сотрудник ФСБ» огорошил ельчанку: мошенники выставили на продажу ее автомобиль. Поэтому ей нужно самой первой его фиктивно продать. «Сотрудник ФСБ» дал номер телефона и рекомендовал салон, где можно быстро продать автомобиль, пояснив, что сначала машина будет стоять на штрафстоянке, а потом её владелице вернут.

В тот же день ельчанка отогнала свой автомобиль в салон и продала его за 160 000 рублей. А деньги отправила через банкомат на указанный мошенниками счет, снова заплатив комиссию за перевод — ещё 1 427 рублей.

Потом «сотрудник Центробанка» успокоила женщину: как только Центробанк всё проверит, деньги ей вернут.

Выждав несколько дней, ельчанка пошла в указанный банк за деньгами, но на счете их не оказалось. Ельчанка рассказала это «сотруднице Центробанка»,  и та удивилась, что деньги не пришли, пообещав выяснить почему.

В этот же день ельчанка пошла на штрафстоянку за своим автомобилем, сказав при этом сотрудникам пароль: «Я от сотрудника ФСБ Пашкова». Но автомобиля там не оказалось. А ельчанке дали понять — она стала очередной жертвой мошенников.

Всего ельчанка лишилась 342 969 рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Элиот
24 минуты назад
О, какая святая наивность. Главное, " я знаю пароль".
Ответить
Доктор Петров
44 минуты назад
Да, уж!
Ответить
