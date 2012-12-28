В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
96
14 минут назад
В Ельце столкнулись «Лада» и «Тойота», после чего иномарка врезалась в столб
В ДТП пострадала пассажирка «Тойоты».
— По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады Калины» не предоставил преимущество двигавшейся по главной дороге «Тойоте», за рулём которой был 54-летний мужчина, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Известно, что водитель «Лады» получил права недавно.
1/3
0
0
0
0
1
Комментарии