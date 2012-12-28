В Ельце столкнулись «Лада» и «Тойота», после чего иномарка врезалась в столб

В ДТП пострадала пассажирка «Тойоты».

Сегодня в Ельце на пересечении улиц Октябрьской и Костенко столкнулись «Лада Калина» и «Тойота Королла», после чего иномарка врезалась в столб. В ДТП пострадала 74-летняя пассажирка «Тойоты».— По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады Калины» не предоставил преимущество двигавшейся по главной дороге «Тойоте», за рулём которой был 54-летний мужчина, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Известно, что водитель «Лады» получил права недавно.