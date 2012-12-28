Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции

Мать уже привлекли к административной ответственности.

С 1 ноября в Липецке искали 14-летнюю девочку. По данным GOROD48, ранее она уже уходила из дома.Сегодня подростка нашли. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, девочка находится в территориальном отделе полиции вместе с матерью.«Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних предстоит выяснить причины и обстоятельства ухода подростка из дома. Мать привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — добавляют в полиции.