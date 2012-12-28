В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Мать уже привлекли к административной ответственности.
Сегодня подростка нашли. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, девочка находится в территориальном отделе полиции вместе с матерью.
«Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних предстоит выяснить причины и обстоятельства ухода подростка из дома. Мать привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — добавляют в полиции.
