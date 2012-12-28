Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Ученые нашли обломки пролетевшего над Москвой в октябре метеорита
Ученые рассказали, что метеорит пролетал не над Москвой, а над Тверской и Новгородской областями.
Уточняется, что он имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов, — пояснили там.
«Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года», — говорится в публикации.
Предварительные исследования показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам группы LL6. Образцы отправлены в лабораторию метеоритики и космохимии Института Вернадского, Музей истории мироздания (Московская область) и Уральский федеральный университет. Кроме того, метеорит получит официальное название, обычно по ближайшему населенному пункту, около которого он упал.
В ночь на 27 октября жители столичного региона наблюдали, как в атмосферу вошел яркий светящийся космический объект. По данным специалистов РАН, характерное зеленое свечение было вызвано присутствием никеля — элемента, который часто встречается в металлических метеоритах. При этом изначально болид приняли за астероид или часть космического мусора.
Позже ученые предположили, что фрагменты космического объекта выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Пестово (Новгородская область), Максатиха и Удомля (Тверская область). Кроме того, часть обломков могла долететь до трассы М-11 «Нева», — передает РБК.
