Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
У двери подъезда заметили лису
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Читать все
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Помог вытащить кошку, а потом обокрал
Происшествия
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
БПЛА угрожают Ельцу и четырем районам области
Происшествия
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
34-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 170 000 рублей
Происшествия
Отбой красного уровня, желтый сохраняется
Общество
Читать все
В России
59
сегодня, 11:37

Ученые нашли обломки пролетевшего над Москвой в октябре метеорита

Ученые рассказали, что метеорит пролетал не над Москвой, а над Тверской и Новгородской областями.

Найден метеорит, который жители Москвы и еще нескольких регионов могли наблюдать в небе в конце октября, — сообщили ученые Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского в Телеграм-канале.

Уточняется, что он имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов, — пояснили там.

«Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года», — говорится в публикации.

Предварительные исследования показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам группы LL6. Образцы отправлены в лабораторию метеоритики и космохимии Института Вернадского, Музей истории мироздания (Московская область) и Уральский федеральный университет. Кроме того, метеорит получит официальное название, обычно по ближайшему населенному пункту, около которого он упал.

В ночь на 27 октября жители столичного региона наблюдали, как в атмосферу вошел яркий светящийся космический объект. По данным специалистов РАН, характерное зеленое свечение было вызвано присутствием никеля — элемента, который часто встречается в металлических метеоритах. При этом изначально болид приняли за астероид или часть космического мусора.

Позже ученые предположили, что фрагменты космического объекта выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Пестово (Новгородская область), Максатиха и Удомля (Тверская область). Кроме того, часть обломков могла долететь до трассы М-11 «Нева», — передает РБК.
метеорит
космос
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить