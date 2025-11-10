Старый лесной пожар на Силикатных озерах принимают за поджоги

В региональном минлесхозе успокоили граждан: сосны обгорели во время низового пожара. Поврежденная кора их росту не мешает.

Наша читательница обратила внимание на обгоревшие снизу сосны в лесу у Силикатных озер. Женщина решила, что их поджигали.«Кто-то намеренно поджигал деревья. Этому нужно придать огласку! Нельзя допустить издевательства над природой и угрозы для жителей поселка, проживающих как внутри леса в своих домах так и тех кто живет в нескольких метрах и по периметру», — такое душераздирающее послание, подкрепленное фото и видео пришло в редакцию.— На фото и видео последствия давнего низового пожара. То, что кора обгорела, соснам ничем не грозит, так как сокодвижение под корой не прекратилось, деревья продолжают расти, — сказали GOROD48 в Министерстве лесного хозяйства Липецкой области.Палы травы в лесу у Силикатных озер происходят ежегодно. А летом 2010 года лесной пожар повредил и уничтожил не только сотни деревьев, но и перекидывался на строения поселка Силикатный.В министерстве лесного хозяйства напоминают, если вы заметили в лесу задымление или открытый огонь, звоните по бесплатному номеру 8-800-100-94-00.