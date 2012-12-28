Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
40 минут назад
Следившего за своей бывшей с помощью GPS-трекера 40-летнего мужчину оштрафовали на 30 000 рублей
Ревнивец выслушал очередной приговор: 40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину.
Об этой истории GOROD48 уже рассказывал. Со слов самого обвиняемого, у пары есть совместный семилетний сын, который записан на фамилию деда по материнской линии. И в ноябре 2018-го года он купил GPS-трекер как раз, чтобы отслеживать передвижения мальчика. Но потом стал следить за его матерью.
Отношения в паре ещё до расставания были конфликтными. В конце 2023-го года мужчина угрожал сожительнице убийством. И за это и другие преступления в отношении женщины он даже был осужден к 4,5 месяца лишения свободы. Но, отбыв наказание, в марте 2024 года он снова помирился с женщиной и две недели жил у неё. Но затем они снова расстались.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, 1 мая 2024 года мужчина приехал к дому женщины в посёлке Лев Толстой и скрытно установил на автомобиль «Лада-Приора» своей бывшей сожительницы GPS-трекер «TK STAR». Устройство он прикрепил магнитами к усилителю заднего бампера автомобиля и без согласия женщины больше месяца — до 5 июня отслеживал все ее передвижения на машине, в том числе поездки в города Данков. Но потом мужчина просто потерял свой телефон, на котором было установлено приложение для данных с трекера.
Женщина сама обнаружила GPS-трекер на машине. Сначала она заметила, что смещён и повреждён задний бампер, присмотрелась и увидела там ещё и устройство. Внутри была SIM-карта. Женщина её вытащила и вставила в свой телефон, после чего обнаружила там знакомые контакты, в том числе телефон ещё одной бывшей сожительницы 40-летнего мужчины, у которой с ним тоже есть общий ребёнок.
После этого женщина обратилась в правоохранительные органы. Она реально опасалась за свою жизнь, здоровье и безопасное передвижение. Уголовное дело находилось в производстве следственного комитета.
Мужчина в суде полностью признал вину.
