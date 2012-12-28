«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника

Несколько аварийных ситуаций произошли по вине лихача. Избегая столкновения, два водителя съехали на обочину.





4 ноября водитель автомобиля «Haval F7» устроил несколько аварийных ситуаций на улице Асфальтной в Липецке. Опасные маневры лихача снял авторегистратор.«Торопыга на «Haval F7» нагло шпарил по встречке и обочине. У остановки «Дачный» чуть не устроил ДТП при обгоне автобуса, благо две легковушки успели уйти на обочину», — рассказал GOROD48 владелец регистратора.