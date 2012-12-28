47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Происшествия
757
42 минуты назад
2
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Несколько аварийных ситуаций произошли по вине лихача. Избегая столкновения, два водителя съехали на обочину.
«Торопыга на «Haval F7» нагло шпарил по встречке и обочине. У остановки «Дачный» чуть не устроил ДТП при обгоне автобуса, благо две легковушки успели уйти на обочину», — рассказал GOROD48 владелец регистратора.
0
0
1
2
0
Комментарии (2)