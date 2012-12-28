Все новости
Происшествия
757
42 минуты назад
2

«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника

Несколько аварийных ситуаций произошли по вине лихача. Избегая столкновения, два водителя съехали на обочину.

4 ноября водитель автомобиля «Haval F7» устроил несколько аварийных ситуаций на улице Асфальтной в Липецке. Опасные маневры лихача снял  авторегистратор.

«Торопыга на «Haval F7» нагло шпарил по встречке и обочине. У остановки «Дачный» чуть не устроил ДТП при обгоне автобуса, благо две легковушки успели уйти на обочину», — рассказал GOROD48 владелец регистратора.

авария
ДТП
0
0
1
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
реалист
3 минуты назад
так нельзя гонять если гонять то не создавать другим проблемы таким лишение на полгода минимум
Ответить
Да уж
10 минут назад
Может он думал, что это не обочины, а полосы движения. Зачем они такие широкие нужны
Ответить
