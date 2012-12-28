Все новости
Общество
1001
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: единство депутатов и рабочих, как продлить выходные и «Металлург» заканчивает сезон

Шестой рабочий день недели ознаменуется концертами, спектаклями и футбольным матчем, в котором сойдутся множество интересов.

Дожди на спад

В Липецке чуть-чуть потеплеет – до 7-9 градусов. Дожди днём всё-таки пройдут, но – небольшие.

DSC0408512.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 23, 24, 25, 26;
- ул. Бачурина, 1, 4, 5, 9, 10, 13, 12, 15;
- ул. Гагарина, 100б, 102, 102б, вл. 102в, 104, 104а;
- ул. Жуковского, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13 ,13а, 13б ,15, 15а;
- ул. Ибаррури, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, срж. 2а, срж. 4а;
- ул. Космонавтов, 66, 68/1, 70;
- ул. Краснознаменная, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- ул. К. Шаталовой, 1, 2, 3, 4, 6, 10,18, 8;
- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 , 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25;
- ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;
- ул. Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12;
- ул. С. Кондарева, 1, 3, 3, 4, 5, 9, 11, 13 ,15, 17, 19, 21;
- ул. Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, стр. 1/1, стр. 5/8;
- пр-д Кувшинова, 1.

9ax8g0o7cat9kuvxj8b98d35z1lacpft.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Гусева, Железнякова, Лебедянской, Ново-Весовой, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, проезда Цветочного.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Маршала Рыбалко;
- ул. Муравьева, 4;
- ул. Одоевского, 2, 2а, 3, 5, 10;
- ул. Шахтерская, 7а, 11а, 12.

bhl5frhmv3sjl6qil1zkkbzbzoe1vs4g.JPG

С 16:30 до 21:00 останутся без света:

- ул. Космонавтов, 35/1.

Пробки

В последний рабочий день недели заторы в Липецке особенно большие. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.


Концерт

День народного единства, который будем отмечать 4 ноября, уже даёт о себе знать, хотя мало кто представляет, что это вообще за праздник. Быть может ответ дадут в ДК «Матыра» (ул. Писарева, 16), где в 16:00 начнётся торжественный концерт «В единстве наша сила» (12+).

Аналогичный концерт начнётся в 18:00 в ДК «Рудничном» (ул.Ударников, 13) (12+)

8YpyDGkoJE60dS1XLl-ETLq2d6dzYkx-nVzIYd0qSyf0yw593uodFH_XhYL6klZroLoDtKIyHj-W1_o4xEB0UMxb.jpg

В 12:00 концерт состоится и в Городском ДК (ул. Коммунистическая, 20) (12+) Фото vk.com/gdklipetsk

Выступят местные творческие коллективы. Про единство мы в ближайшие дни будем слышать часто. Должно оно быть – между рабочим и депутатом, например. Вернее рабочий должен его чувствовать. И верить…

Ночь искусств

Липецкая областная универсальная научная библиотека проведёт очередную «Ночь искусств» (12+).

Правда, из-за ремонта основного здания библиотеки все мероприятия пройдут в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). Ниже расписание от ЛОУНБ.

a-juXEJCGqycQglE1BjpLdSL7kUSmLoxo7EHRp68tvTe5j9fvIFUNuafa7aL1RMQrIpydGnZPGMYcnAtHQHUWLAO.jpg

В музее «Городская управа»

«Ночь искусств» пройдёт и в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) (12+).

В 18:15 начнут звучать забавные рассказы от Елены Труфановой «Не кукольная мода». Будет представлена коллекция миниатюрных фарфоровых кукол в модной одежде 18-19 веков. Это даст представление о красоте и моде того времени. Вход свободный.

А в 19:00 начнётся спектакль «Реквием» по мотивам маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина.

В постановке участвует образцовый коллектив театральной студии ТЭМ из 1-й липецкой гимназии руководитель Эльмира Мельниковская) совместно со знаменитым камерным ансамблем «L's-trio» Липецкой филармонии. Вход свободный.

3a216ed0d315203edbc40df0756c4966.JPG

Татьяна Левитина, лидер «L's-trio»

Кроме того, с 18:00 в музее начнутся творческие мастер-классы.

Два спектакля

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 11:00 покажут спектакль «Маленький принц» по бессмертному произведению Антуана Сент-Экзюпери (6+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

А в 18:00 на сцене отечественная классика – «Таланты и поклонники» по пьесе А.Н.Островского (12+).

За три дня до бенефиса с актрисой Сашей Негиной расторгают контракт. И всё из-за интриг отвергнутого поклонника – князя Дулебова. А ведь жених девушки студент Мелузов еще сам не устроен в жизни. И начинается...

Незнайка и стриптиз

В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) сегодня тоже две постановки: в 11:00 «Незнайка» (6+).

c7Gc1Q6CAlz5sfTTFBqUoLrRJh1CkyEwrfVREKx-4y27tm8o3TakyW41XWq7JrayvdUVD3jcETJLvML86W1Nhf2P.jpg

Фото vk.com/lipdramteatr48

А в 18:00 – «Мужской стриптиз» (18+) – комедия липецкого автора Бориса Бужора (Медведева) от сталеварах, которые остались без работы и ради заработка решили открыть стриптиз-клуб.

В «Библиотеке»

Сводить ребёнка на представление, если есть такая возможность, можно и в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 12:01 здесь начнут спектакль «Потешный театр Петра Первого» (6+).

1-W00pncw5pfPqm7YQw5BhYBpjU1zUEh0tm4nm08lytgGWseZPaR2nQrbGtYS7MmiZyzBE-7WL3PYuRPk25narfh.jpg

Про путешествия Петра Первого по Липецкой земле. Не просто спектакль, а целый мастер-класс по театральному искусству.

Последний и судьбоносный матч

В 19:00 на Центральном стадионе липецкий «Металлург» проводит заключительную игру сезона (6+).

Для липчан она уже мало что решает, а вот для соперников из белгородского «Салюта» может оказаться судьбоносной: в случае победы они выиграют чемпионат и после двухлетнего отсутствия вернутся в «Серебро». Для «Металлурга» это может стать отличным примером: «Салют» тоже никуда не вышел в первый год после вылета в «дивизион Б», но затем превратился в грозную силу.

За игрой будут внимательно следить и в Брянске – динамовцы будут принимать тамбовский «Спартак» и надеяться, что наши «сталевары» смогут тормознуть их конкурента и дадут шанс на 1-е место. Очень много интересов сойдутся в вечернем матче.

IMG_0118.JPG

А за полтора часа до игры – в 17:30 начнётся развлекательная программа возле стадиона – музыка, шоу барабанов, конкурсы и море призов.

Продлить выходные

Удлинят ноябрьские выходные отпусками и отгулами 8% работающих липчан, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Среди молодёжи до 35 лет таких ещё меньше – 6%, а среди горожан от 35 до 45 лет – 12%.

DSC0528112.jpg

Где горожане проведут День народного единства? 64% опрошенных проведут День народного единства дома в кругу семьи; 10% — на работе; 4% отправятся за город. По 3% планируют поездку по России, посещение парков и культурных мероприятий.

Дорогие липчане! Рабочая неделя выдалась длинной, но впереди аж три выходных! Доделываем дела и готовимся отдыхать, но не забываем и о новостях. Следить за событиями просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Комментарии (2)

Мама не горюй
7 минут назад
Металлургу надо вообще заканчивать...
Ответить
Электорат
сегодня, 07:52
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
