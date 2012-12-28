Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
Машина «скорой помощи» столкнулась на елецкой трассе с лосем
Происшествия
«У нас до сих пор нет отопления!»
Общество
Ещё один сотрудник УФСИН предстанет перед судом
Происшествия
В Липецкой области снизились цены на бензин
Общество
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
Общество
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
В поле нашли труп
Происшествия
Читать все
«Уже неделю нет отопления и горячей воды»
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В поле нашли труп
Происшествия
Прислали на помощь: переведенный в липецкий магазин астраханец украл со склада iPhone
Происшествия
Партия экзотических рептилий из Чехии прошла карантин в Липецкой области
Общество
Липецкого сыча спасают в Мичуринске
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
Погрузиться в физику и сдать ЕГЭ на высокий балл школьникам поможет НЛМК
НЛМК Live
Сегодня в 17:00 открывается движение по улице Плеханова
Общество
Игра для интеллектуалов: на НЛМК стартовали «Металлургические вечера»
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
1203
сегодня, 11:40
6

Прислали на помощь: переведенный в липецкий магазин астраханец украл со склада iPhone

Парень попался, когда спустя месяц включил телефон.

Оперативники липецкого отдела полиции №4 раскрыли кражу iPhone стоимостью в 58 700 рублей со склада сетевого магазина электроники. Пропажу смартфона работники магазина обнаружили в конце сентября во время ревизии: коробка от него оказалась пустой.

Выяснилось, что iPhone вытащил из коробки 21-летний работник магазина, его перевели в Липецк из Астраханской области на помощь коллегам. 

«Парень знал, что на складе нет видеонаблюдения, аккуратно вытащил телефон из коробки и присвоил его», — рассказали в областном управлении МВД .

Через месяц, когда астраханец включил телефон, его вычислили и задержали полицейские.

Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело о краже, парню грозит до двух лет лишения свободы.

кража
0
1
4
1
7

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нонка
сегодня, 12:25
Ну -нет ни чести , ни и ума..
Ответить
Мистер очевидность
сегодня, 12:23
Теперь Всё что нашёл в мусор (кроме налички)
Ответить
Бабаха
сегодня, 12:22
Какой же отсталый народ у нас.....
Ответить
Бабуля
сегодня, 12:14
О чем думал, когда воровал ?!
Ответить
Юрист
сегодня, 12:08
Глупый одним словом
Ответить
Б...
сегодня, 12:07
О чём думал, включая телефон?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить