Прислали на помощь: переведенный в липецкий магазин астраханец украл со склада iPhone

Парень попался, когда спустя месяц включил телефон.

Оперативники липецкого отдела полиции №4 раскрыли кражу iPhone стоимостью в 58 700 рублей со склада сетевого магазина электроники. Пропажу смартфона работники магазина обнаружили в конце сентября во время ревизии: коробка от него оказалась пустой.Выяснилось, что iPhone вытащил из коробки 21-летний работник магазина, его перевели в Липецк из Астраханской области на помощь коллегам.«Парень знал, что на складе нет видеонаблюдения, аккуратно вытащил телефон из коробки и присвоил его», — рассказали в областном управлении МВД .Через месяц, когда астраханец включил телефон, его вычислили и задержали полицейские.Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело о краже, парню грозит до двух лет лишения свободы.