Прислали на помощь: переведенный в липецкий магазин астраханец украл со склада iPhone
Парень попался, когда спустя месяц включил телефон.
Выяснилось, что iPhone вытащил из коробки 21-летний работник магазина, его перевели в Липецк из Астраханской области на помощь коллегам.
«Парень знал, что на складе нет видеонаблюдения, аккуратно вытащил телефон из коробки и присвоил его», — рассказали в областном управлении МВД .
Через месяц, когда астраханец включил телефон, его вычислили и задержали полицейские.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело о краже, парню грозит до двух лет лишения свободы.
