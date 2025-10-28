По словам липчан, остановочный павильон на улице Циолковского стоит задом наперед. В мэрии напомнили, что он работал для пассажиров трамваев.

В редакцию GOROD48 обратились липчане с жалобой на остановочный павильон «Художественная школа» на улице Циолковского, который, c их слов, стоит «к лесу передом, к пассажирам задом».— По Циолковского трамваи давно не ходят, а с остановочными павильонами вопрос не решен. Он один и стоит задом наперед. В сырую и дождливую осеннюю погоду это особенно неудобно — павильон запотевает, и если стоять внутри, дорогу не видно, приходится ждать автобус на улице, чтобы его не пропустить. А на другой стороне вообще павильона нет и пассажиры мокнут, — посетовали наши читатели.Вопрос, когда ситуация изменится и почему так до сих пор, GOROD48 переадресовал в пресс-службу администрации Липецка.Там пояснили: остановочный пункт «Художественная школа» стоит «лицом» к трамвайной остановке. На нем липчане ожидали как трамваи, так и автобусы. Отдельный павильон для пассажиров автобусов установить негде из-за отсутствия заездного кармана и остановочной площадки.— Трамвайное движение на этом участке не осуществляется в связи с обновлением путей по трамвайной концессии. Сейчас подрядная организация заканчивает монтаж рельсошпальной решетки на улице Московской, и сразу приступит к работам на Циолковского. В рамках концессионного соглашения подрядчик поменяет не только трамвайные пути, контактную сеть, но и остановочный пункт, — добавили в мэрии.