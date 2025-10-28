Все новости
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Общество
Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке
Общество
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
Происшествия
28-летняя ельчанка лишилась денег после звонка из «налоговой»
Происшествия
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сгоревший в гараже, свиньи на кладбище и аферист с сайта объявлений
Общество
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Общество
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
Происшествия
71-летнего мужчину сбили в Ельце
Происшествия
«К лесу передом, к пассажирам задом»
Общество
Асфальт на подходах к Петровскому мосту будут менять ночами
Общество
Липецк обезопасили от возможного подтопления
Общество
Сиделка обокрала пожилую подопечную
Происшествия
У бесхозной сумки с деньгами нашелся владелец
Общество
В Ельце цветут сады, в Липецке — горох, в Ильино —калужница
Общество
Липчанка стала главной красавицей чемпионата Тульской области по бодибилдингу
Спорт
Общество
245
25 минут назад
4

«К лесу передом, к пассажирам задом»

По словам липчан, остановочный павильон на улице Циолковского стоит задом наперед. В мэрии напомнили, что он работал для пассажиров трамваев.

В редакцию GOROD48 обратились липчане с жалобой на остановочный павильон «Художественная школа» на улице Циолковского, который, c их слов, стоит «к лесу передом, к пассажирам задом».

— По Циолковского трамваи давно не ходят, а с остановочными павильонами вопрос не решен. Он один и стоит задом наперед. В сырую и дождливую осеннюю погоду это особенно неудобно — павильон запотевает, и если стоять внутри, дорогу не видно, приходится ждать автобус на улице, чтобы его не пропустить. А на другой стороне вообще павильона нет и пассажиры мокнут, — посетовали наши читатели.

IMG_9254.jpeg+2025-10-28-12.30.04+niz.jpg

Вопрос, когда ситуация изменится и почему так до сих пор, GOROD48 переадресовал в пресс-службу администрации Липецка.

Там пояснили: остановочный пункт «Художественная школа» стоит «лицом» к трамвайной остановке. На нем липчане ожидали как трамваи, так и автобусы. Отдельный павильон для пассажиров автобусов установить негде из-за отсутствия заездного кармана и остановочной площадки.

— Трамвайное движение на этом участке не осуществляется в связи с обновлением путей по трамвайной концессии. Сейчас подрядная организация заканчивает монтаж рельсошпальной решетки на улице Московской, и сразу приступит к работам на Циолковского. В рамках концессионного соглашения подрядчик поменяет не только трамвайные пути, контактную сеть, но и остановочный пункт, — добавили в мэрии.
дороги
благоустройство
0
0
2
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
макс
9 минут назад
Ну и липчане с поводом и без повода жалуются: остановка стеклянная, автобусы 10,332,343 прекрасно видно, когда едут. Ну, стоит он задом и стоит на ровном месте кипеш.
Ответить
Лариса
10 минут назад
А на Циолковского 35а останавливаются 4 автобуса и есть остановка, но её как бы нет. То есть, ни павильона, ни указателя, что она там есть.
Ответить
12 минут назад
Это чтобы граждан, ожидающих общественный транспорт, грязью с проезжей части не обрызгать!
Ответить
САИ
16 минут назад
Предложение: сделать остановочный павильон вращающимся на 180 град., а лучше на 360 град.!!!
Ответить
