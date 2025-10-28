Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Общество
«К лесу передом, к пассажирам задом»
По словам липчан, остановочный павильон на улице Циолковского стоит задом наперед. В мэрии напомнили, что он работал для пассажиров трамваев.
— По Циолковского трамваи давно не ходят, а с остановочными павильонами вопрос не решен. Он один и стоит задом наперед. В сырую и дождливую осеннюю погоду это особенно неудобно — павильон запотевает, и если стоять внутри, дорогу не видно, приходится ждать автобус на улице, чтобы его не пропустить. А на другой стороне вообще павильона нет и пассажиры мокнут, — посетовали наши читатели.
Вопрос, когда ситуация изменится и почему так до сих пор, GOROD48 переадресовал в пресс-службу администрации Липецка.
Там пояснили: остановочный пункт «Художественная школа» стоит «лицом» к трамвайной остановке. На нем липчане ожидали как трамваи, так и автобусы. Отдельный павильон для пассажиров автобусов установить негде из-за отсутствия заездного кармана и остановочной площадки.
— Трамвайное движение на этом участке не осуществляется в связи с обновлением путей по трамвайной концессии. Сейчас подрядная организация заканчивает монтаж рельсошпальной решетки на улице Московской, и сразу приступит к работам на Циолковского. В рамках концессионного соглашения подрядчик поменяет не только трамвайные пути, контактную сеть, но и остановочный пункт, — добавили в мэрии.
