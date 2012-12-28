Все новости
Общество
263
сегодня, 14:41
3

Липецкая область вошла в топ-10 по доступности аренды жилья

Снимать жилье в Липецкой области могут себе позволить более 60% семей, следует из исследования РИА Новости. 

Липецкая область оказалась на 10 месте в рейтинге РИА Новости по доступности арендного жилья в регионах страны  — типовую «двушку» по итогам января-сентября 2025 года могут снять 60,4% липецких семей с двумя детьми. Семейный доход, необходимый для оплаты ежемесячной аренды и повседневных расходов в Липецкой области, составляет 92,1 тысячи рублей.

Доступность аренды жилья в рейтинге определялось долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру.

Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. Для оплаты аренды и повседневных нужд семья должна тратить около 70% дохода на съем квартиры, а оставшиеся 30% — на другие расходы. Арендные ставки рассчитывались на основе средних показателей января-сентября 2025 года.

В среднем по России доля семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми, способных арендовать жильё, составила 50,1%. Наиболее доступной аренда оказалась в северных регионах. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где жилье могут позволить себе 76,4% семей, имеющих доход около 175,5 тысячи рублей. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ с уровнем дохода 135 тысяч рублей и долей обеспеченных семей 75,5%.

Замыкает тройку лидеров Сахалинская область, где арендовать жилье могут 64,8% семей с доходом 158 тысяч рублей. На последних местах рейтинга оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан, в которых аренда в январе-сентябре была доступна 13,5%, 17,3% и 18,8% семей с двумя детьми соответственно. Необходимый уровень доходов при этом равнялся 116,2 тысячи, 97,5 и 111,3 тысячи рублей.

аренда жилья
2
0
2
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Чикаго
15 минут назад
Какая чудесная новость! Наконец-то доходы липчан выросли , что можно квартиру снять на месяц!
Ответить
Эти
22 минуты назад
Статисты судя по всему в каком-то другом сказочном Липецке живут а не в реальном. Цены на покупку и аренду жилья в Липецке сравнялись с Севером и Сибирью а скоро сравнятся и с Московскими
Ответить
статистика
34 минуты назад
вроде как население липецка в минусе, старые дома не рушат, новые появляются?
Ответить
