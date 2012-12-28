Все новости
В России
41
54 минуты назад

ФНС c 1 ноября сможет автоматически взыскивать долги россиян по налогам

Процедура взыскания будет осуществляться поэтапно.

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу изменения в налоговое законодательство, которые разрешают Федеральной налоговой службе взыскивать задолженности с физических лиц без обращения в суд, — пишет «КП».

Новый порядок будет применяться к гражданам, не зарегистрированным как индивидуальные предприниматели.

Процедура взыскания будет осуществляться поэтапно. Первым шагом станет направление налогоплательщику официального требования об уплате долга. У гражданина будет 30 дней с момента получения документа для добровольной оплаты или направления возражений. В течение этого периода никакие принудительные меры применяться не будут.

Налоговая служба получит право заблокировать счета до полного погашения долга тех, кто проигнорирует требование об оплате. Если этой меры окажется недостаточно, сотрудники ФНС смогут вынести решение о взыскании задолженности в одностороннем порядке. С этого момента налоговая получает право списывать средства с расчетных счетов и электронных кошельков без судебного решения.

В случаях, когда денежных средств на счетах недостаточно для покрытия задолженности, к работе подключатся судебные приставы для взыскания долга за счет имущества гражданина.

Юрист Екатерина Романова разъяснила, что новый порядок упростит процесс уплаты транспортного, имущественного и других налогов, указанных в налоговых уведомлениях.

«Гражданин получает уведомление через личный кабинет ФНС или на портале «Госуслуги». Если денег на счетах нет, налоговая может перейти к взысканию за счёт наличных или имущества, но только после соблюдения всей установленной процедуры», — рассказала Романова.

Эксперт уточнила, что долг можно оплатить разными способами: рублями, валютой, с электронных кошельков или даже криптовалютой. Она также подчеркнула, что некоторые выплаты, например, пособия и компенсации, не будут списываться автоматически, — пишет портал Life.
