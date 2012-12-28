Заболеваемость коронавирусом выросла на 24,5%

ОРВИ за неделю заболели 4439 человек.

На минувшей неделе в Липецкой области количество заболевших ОРВИ осталось на уровне предыдущей недели. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, всего с 20 по 26 октября зарегистрировано 4439 случаев ОРВИ, случаев гриппа не было.Показатель заболеваемости остается ниже уровня эпидпорога на 25%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 41% всех случаев ОРВИ.Коронавирусом заболели 57 человек, что 24,5% больше, чем неделей раньше.По состоянию на 27 октября привито против гриппа более 337 тысяч человек (30,5% населения): за счет средств федерального бюджета привито более 108 тысяч детей и более 188 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 12466 человек.