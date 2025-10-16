Как «Металлург» запутали в часовых поясах

«СКА-Хабаровск-2» отнёсся к игре с нашей командой, словно на кону стояло что-то важное: игра в 6 утра, половина состава – из основы…

В очередной раз из-за перебора жёлтых карточек игру пропускал капитан команды Дмитрий Пахомов, а с учётом того, что его заместитель Александр Кобзев уступил место в воротах Никите Яворскому, впервые команду вывел на поле с повязкой центральный защитник Роман Ткачук.









Роман Ткачук дорос до капитана

С незалеченными травмами отправились на выезд Даниил Черняков и Денис Сёмин – но не потому, что нельзя было сдать билеты, как написали на сайтах, пытающихся постоянно укусить команду (по этой логике брать с собой нужно было и дисквалифицированного Пахомова), а потому что в условиях ограниченной заявки, в которую из-за долгов прошлых лет липчане не могут внести больше 21 футболиста, «Металлург» рисковал остаться вообще без запасных. Сёмин в итоге принял мужественное решение играть «через боль» и честно бился 70 минут, пока оставалась хоть капля сил.









В отсутствие Пахомова опорную зону прикрывал Никита Кононенко













Во втором тайме возможностей для второго года у «Металлурга» было предостаточно. Мог забить Сёмин. Как с пяти метров Матвей Елизаров умудрился попасть мячом в защитника, а не в пустой угол ворот – не расскажет и он сам.









Рвался к воротам Матвей...

Через 6 минут Яворский из-за травмы уступил место Александру Кобзеву, но всё внимание было приковано к противоположным воротам. «Металлург» выжимал из себя последнее, но удару Елизарова не хватило силы, «выстрел» вышедшего на замену Никиты Панова нейтрализовал голкипер Андрей Бойко. А «кэп» Ткачук на последних секундах не добрался до дальней штанги после навеса Елизарова со штрафного – мяч угодил в штангу, хотя стоило его чуть-чуть подправить…. В итоге – увезти даже ничью наши не смогли…









«Металлургу» осталось сыграть два матча, ближайший в субботу, 25 октября, в Орехове-Зуеве со «Знаменем Труда». Рассчитывать наша команда сможет разве что на 6-е место. А вот вернуться за один сезон в «буфер» из подгруппы №3 пока никому не удавалось, не вышло и у нас. К слову, в заключительной игре сезона в Липецке 1 ноября оформить чемпионство может белгородский «Салют», у которого судьба, как у нас – вылет, первый сезон без повышения и один шаг до возвращения во втором. Суббота 1 ноября – рабочий день, поэтому игра начнётся в 19:00.





«СКА-Хабаровск-2» — «Металлург» — 2:1 (1:1).





Голы: 0:1 — Глухов, 9 (с пен.). 1:1 — А-др Д.Максименко, 24. 2:1 — Глотов, 75.





Нереализованный 11-метровый: Кутовой (СКА-Хабаровск-2), 31 (вратарь).









«Металлург»: 74. Яворский (16. А.Кобзев, 81). 67. Р.Ткачук (к). 80. Донцов. 4. Горунков. 19. Бадртдинов (76. Ананьев, 46). 28. Кононенко. 17. Глухов. 27. Казимир (12. В.Ролдугин, 86). 15. М.Елизаров. 31. Гайдук (6. Бурыкин, 81). 7. Д.Сёмин (11. Н.Панов, 70).





Предупреждения: Донцов, 30. Ананьев, 88.





Судьи И.Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), В.Туршаков (Владивосток). Р.Дмитриев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр К.Душкова (Хабаровск). Инспектор М.Иванов (Белгород).





«Металлург» уступил на выезде «СКА-Хабаровск-2» - 1:2 в матче, который начинался в 6 утра по московскому времени.Это была одна из самых ранних по времени игр в истории команды. На Дальний Восток «Металлург» прилетел всего за несколько часов до матча и попал «с корабля на бал».«СКА-Хабаровск-2» большинство матчей 1-го круга сыграл на выезде, а теперь проводит длинную домашнюю серию. С белгородским «Салютом» армейцы попробовали сыграть в 9 утра по московскому времени и… уступили – 1:2. С тех пор соперникам из европейской части России под разными предлогами стали назначать игры на 6 утра мск, по местному это – 13:00. В результате дальневосточники разгромили полусонный пензенский «Зенит» - 5:1, дожали крепкий волгоградский «Ротор-2» - 2:1. «Металлург» пытался перенести игру хотя бы на пару часов позже, но получил отказ. Не остановило хозяев даже то, что в середине буднего дня на стадион пришли от силы полтора десятка болельщиков (по протоколу - 61), двое из которых приехали из Липецка.Другой «сюрприз» от хозяев – на игру с «Металлургом» тренеры выпустили аж четверых футболистов из основного «СКА-Хабаровска», который идёт на 8-м месте в первой лиге – Дениса Першина, Давида Болатаева, Александра Максименко, Максима Кутового. На следующий день основа принимала в «Лучшей лиге мира» саратовский «Сокол» (0:0), но длинная скамейка запасных позволяет отправлять «рекрутов» и во вторую команду.Сам матч получился весёлым: команды играли почти без середины поля и создали чуть ли не два десятка моментов у ворот друг друга.«Металлург» доминировал пока были силы и уже на 9-й минуте Сергей Гайдук спровоцировал соперника на фол в штрафной – пенальти. К «точке» подошёл Егор Глухов и забил свой 6-й гол в сезоне, половина из которых – с пенальти.А дальше по утреннему дальневосточному морозцу «Металлургу» приходилось всё труднее. На 24-й минуте отличился как раз представитель основной команды дальневосточников Александр Максименко (7 игр в ЛЛМ в нынешнем сезоне). Липчане не лучшим образом организовали выход из обороны после ввода мяча вратарём – 1:1.Однако уже через 8 минут вратарь Никита Яворский реабилитировался сполна. Судья назначил весьма спорный пенальти в ворота «Металлурга», к мячу подошёл Кутовой экс-форвард «Краснодара» Максим Кутовой, но наш вратарь выловил мяч из нижнего угла.А хозяева дождались шанса на 75-й минуте: Артур Копылов словно рукой закинул мяч на форварда Степана Глотова и тот по-бразильски перебросил мяч через Яворского – 2:1.65. Бойко. 63. Дан.Борисов. 67. Кураленя. 79. Д.Першин. 69. Мокров. 96. Ал-р Д.Максименко (87. А.Копылов, 46). 18. Болатаев (88. Д.Бекоев, 46). 95. Улезко (99. Купеев, 81). 23. Бурдаков (40. Прищепов, 70). 9. Кутовой (к) (66. Мордасов, 61). 50. С.Глотов.Хабаровск. Стадион им.Ленина. 61 зритель.