Приехавшей в Лебедянь даме разбили телефон, порвали паспорт и выбросили дорогущую сумочку

Женская ссора в Лебедяни привела к возбуждению трёх уголовных лет.

В Лебедяни в полицию обратилась женщина, которая рассказала о побоях и краже её вещей.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 45-летняя потерпевшая приехала в Лебедянь в гости и в кафе познакомилась с двумя местными жительницами. Общение получилось странным – дамы поссорились прямо за столиком, но решили помириться и для этого вместе поехали на природу. Женская ссора – вещь долгоиграющая, за городом конфликт разгорелся с ещё большей силой. В итоге потерпевшую избили, разбили её телефон и похитили клатч (небольшую женскую сумочку-конверт, прим), в котором находились паспорт, водительское удостоверение и 4 тысячи рублей. Наибольшую ценность из похищенного представлял сам клатч известного брэнда, стоимостью 70 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска нашли несостоявшихся подруг потерпевшей, ими оказались местные жительницу, обоим по 31 году. Выяснилось, что одна из них порвала паспорт потерпевшей, а дорогущий клатч они просто выбросили вместе со всем содержимым, включая денежные купюры.По итогам женского конфликта возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража»,325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». За причинение телесных повреждений придется отвечать по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Негостеприимным лебедянкам грозит до 5 лет лишения свободы.