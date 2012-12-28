Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Общество
113
сегодня, 00:14
Красный уровень воздушной опасности объявлен для Данковского района
Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Данковского района, — сообщают экстренные службы.
0
0
2
1
1
Комментарии