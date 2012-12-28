Все новости
Общество
62
19 минут назад

Бизнес из пяти регионов искал партнеров на форуме в Липецке

Сегодня в Липецке прошел уже третий Межрегиональный кооперационный форум, организованный центром «Мой бизнес» и Липецкой торгово-промышленной палатой при поддержке правительства Липецкой области. Более 150 представителей крупного, среднего и малого бизнеса из пяти регионов ЦФО смогли наладить деловые контакты.

— Мы даем вам возможность встретиться, а там уж как любовь пойдет. Начинаем, по сути, производственное совещание, — такой шуткой открыл форум президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов. — Вся экономика формируется именно сообществом предпринимателей. Они создают рабочие места, налогооблагаемую базу, из которой потом складываются все социальные программы. Мы очень благодарны крупному бизнесу, который делится своим опытом, включает в свою кооперацию малый и средний бизнес. Главное — найти своего компаньона, партнера, показать то, что ты производишь. В бизнесе скромность — это дорога в неизвестность; здесь очень важно соединить бизнес, чтобы найти партнера, выгоду и новые рынки сбыта.





Участники форума презентовали коллегам свои наработки и поработали на площадке деловых контактов. В неформальном общении они могли напрямую договориться и обсудить варианты взаимовыгодного сотрудничества. Большинство приехали в Липецк именно для того, чтобы встретиться с потенциальными партнерами.

— Мы участвуем в форуме во второй раз. Через него находим своего клиента, заключаем договоры, — рассказала участница форума, юрисконсульт ООО «ЛипецкТехноЛит» Юлия Минская.

— Мы занимаемся проектированием, производством и строительством промышленных и сельхозобъектов в России, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане, сейчас открываем для себя Алжир. На этом форуме рассчитываем получить новые знакомства, связи, нужные контакты и контракты, — добавил директор ООО «ЗМК СТС» Артем Артемов.

В помощь бизнесменам на форуме презентовали цифровой сервис «WhoMatch» — платформу для развития деловых коммуникаций на основе алгоритма искусственного интеллекта.

— Для предпринимателя была, есть и будет проблема найти своего партнера. Наша платформа помогает это делать эффективнее. Алгоритм быстро проанализирует ситуацию, произведет расчеты и выдаст рекомендацию — кто и на какой процент из участников форума соответствует вашим интересам. Платформа проделает всю черновую работу. Дальше вы на искусственный интеллект накладываете человеческий, потому что без него мы никуда не поедем, и принимаете решение о контакте, — рассказал основатель стартапа Александр Копков.

Организаторы также рассказали бизнесменам о вариантах поддержки предпринимателей, которые существуют в Липецкой области: это гранты, субсидии, льготные кредиты, займы по сниженным ставкам, льготы на аренду помещений, а также обучение и консультации.

На форуме в торжественной обстановке наградили победителей регионального этапа национальной премии «Человек труда».





Завершилась бизнес-встреча экскурсиями на предприятие «Липецкпиво» и в «Технопарк-Липецк».
