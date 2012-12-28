Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками
На окраине Липецка столкнулись «ВАЗ» и «Рено - Логан»: пострадал водитель
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.
Утром на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской 23-летний водитель «Киа Рио» сбил 53-летнюю женщину. Госпитализация ей не понадобилась.
