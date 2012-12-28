На окраине Липецка столкнулись «ВАЗ» и «Рено - Логан»: пострадал водитель

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.



Вечером 15 октября в Липецке на дороге «обход ЛТЗ» 44-летний водитель, «Рено-Логан», допустил столкновение с «ВАЗ-21099» под управлением 45-летнего водителя. В столкновении пострадал водитель «ВАЗа», ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.Утром на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской 23-летний водитель «Киа Рио» сбил 53-летнюю женщину. Госпитализация ей не понадобилась.