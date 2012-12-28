Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников

Сегодня, 14 октября, стало известно о ДТП, после которого вспыхнул автомобиль, мэр Роман Ченцов заявил об открытии Студеновского моста, и депутаты одобрили поправки в документ о премировании липецких чиновников.