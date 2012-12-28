Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко
Общество
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
В ваш дом подали отопление?
Говорит Липецк
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
Читать все
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
Улицы Плеханова и Гагарина энергетики обещают открыть к понедельнику
Общество
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
Липецку срезали норматив отчислений от главного городского налога — на доходы физлиц
Общество
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области подвели итоги сезона клещей: покусаны почти шесть тысяч человек
Здоровье
21-летнего водителя оштрафовали за «шашечки»
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +10
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников
Общество
Читать все
Общество
215
33 минуты назад
1

Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников

Сегодня, 14 октября, стало известно о ДТП, после которого вспыхнул автомобиль, мэр Роман Ченцов заявил об открытии Студеновского моста, и депутаты одобрили поправки в документ о премировании липецких чиновников.

Накануне на улице Советской Армии в Лебедяни 28-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем, и ее «Ниссан» опрокинулся на бок.  Машина ударилась об опору ЛЭП, и  загорелась.

Несмотря на жуткую фотографию, авария обошлась обошлось без пострадавших.

w797jehlbj8eeoydbwa1250d1cr41x3n.webp

«Сколько раз убеждался, что любое отвлечение водителя от обзора дорожной ситуации — путь к аварии. Пусть это будет даже вопрос от пассажира, не говоря уж о телефоне. Особенно на кольцевых развязках. Мозги от дороги отключаются, не верите? Попробуйте смотреть телевизор и говорить по телефону», — считает Фокс.

Примерно в это же время в Хлевенском районе на трассе «Липецк-Хлевное» загорелся грузовик «ЗИЛ». Тушили грузовик спасатели МЧС.



Чуть позже в Ельце на улице Радиотехнической 18-летняя девушка на автомобиле «Лада Калина» врезалась в дерево и обувной киоск. Ее вместе с 19-летним пассажиром отвезли в больницу. Еще одному пассажиру оказали медицинскую помощь на месте.



В ближайшую пятницу, 17 октября, после 21:00 состоится технический пуск движения по Студеновскому мосту, пообещал мэр Роман Ченцов. Мост открывают с опережением графика. По контракту подрядчик, липецкая компания «Капиталстрой», должна сдать его к 1 ноября.

В декабре на плехановском мосту должны установить чугунную ограду. По крайней мере управление строительства Липецка разместило заказ на ее изготовление и установку с начальной ценой работ в 5 674 390 рублей.

Чиновников мэрии теперь будут премировать не раз в полгода, а  раз в квартал. Такое решение приняла сегодня сессия горсовета. Начальник управления муниципальной службы и кадровой работы мэрии Юрий Сапанков заверил, что изменение не потребует увеличения фонда оплаты труда. По данным Счетной палаты Липецка, в мэрии в прошлом году работало 542 муниципальных служащих с фондом оплаты труда 523,7 миллиона рублей.

Читатели GOROD48 не отказали себе в удовольствии высказать то, что думают по этому поводу.

«Перед тем как снова себя премировать, отопление дайте», — потребовал О как.

«А за что им премии-то давать? Липецк год от года становится всё хуже и хуже», — удивилась Лиза.

А еще на сессии стало известно, что  Липецку срезали норматив отчислений от главного городского налога — на доходы физлиц. В следующем году прогнозно муниципалитет получит 4,5 миллиарда рублей этого налога, в то время как в этом году — порядка 6 миллиардов.

Завтра, выходя из дома, не забудьте зонт. Днем обещают слабые дожди. Температура в Липецке, по прогнозам синоптиков, ночью составит около 0 градусов, а  днем — от +7 до +9 градусов.

Сегодня Покров день. В народе говорили, до Покрова — осень, после Покрова — зима наступает. По погоде в этот день судили о предстоящей зиме. Дождь на Покров — к ненастной осени (а сегодня в первой половине дождь моросил). Ясный и тёплый день (после обеда день был именно таким) — к долгой, бесснежной осени до Михайлова дня, который отмечают 21 ноября.

Сегодня последний, пятый день включения отопления. В компании «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что по состоянию на утро по ее вине отопления нет лишь в 23 домах из 2 539, запитанных от котельных компании (остальные многоэтажки, на Соколе и на Сырском Руднике, находятся в зоне ответственности МУП «Липецктеплосеть»).

GOROD48 поинтересовался у липчан, всем ли в дома подали отопление? 


вечЁрка
ДТП
Студеновский мост
администрация Липецка
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионер
11 минут назад
Премии должны получать те которые.работают а не тунеядцы которые занимают кресло мы видим по улицам города особенно в мик.сселки нет не дорог не тратуаров взять ул.советскую .
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить