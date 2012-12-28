Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников
Сегодня, 14 октября, стало известно о ДТП, после которого вспыхнул автомобиль, мэр Роман Ченцов заявил об открытии Студеновского моста, и депутаты одобрили поправки в документ о премировании липецких чиновников.
Несмотря на жуткую фотографию, авария обошлась обошлось без пострадавших.
«Сколько раз убеждался, что любое отвлечение водителя от обзора дорожной ситуации — путь к аварии. Пусть это будет даже вопрос от пассажира, не говоря уж о телефоне. Особенно на кольцевых развязках. Мозги от дороги отключаются, не верите? Попробуйте смотреть телевизор и говорить по телефону», — считает Фокс.
Примерно в это же время в Хлевенском районе на трассе «Липецк-Хлевное» загорелся грузовик «ЗИЛ». Тушили грузовик спасатели МЧС.
Чуть позже в Ельце на улице Радиотехнической 18-летняя девушка на автомобиле «Лада Калина» врезалась в дерево и обувной киоск. Ее вместе с 19-летним пассажиром отвезли в больницу. Еще одному пассажиру оказали медицинскую помощь на месте.
В ближайшую пятницу, 17 октября, после 21:00 состоится технический пуск движения по Студеновскому мосту, пообещал мэр Роман Ченцов. Мост открывают с опережением графика. По контракту подрядчик, липецкая компания «Капиталстрой», должна сдать его к 1 ноября.
В декабре на плехановском мосту должны установить чугунную ограду. По крайней мере управление строительства Липецка разместило заказ на ее изготовление и установку с начальной ценой работ в 5 674 390 рублей.
Чиновников мэрии теперь будут премировать не раз в полгода, а раз в квартал. Такое решение приняла сегодня сессия горсовета. Начальник управления муниципальной службы и кадровой работы мэрии Юрий Сапанков заверил, что изменение не потребует увеличения фонда оплаты труда. По данным Счетной палаты Липецка, в мэрии в прошлом году работало 542 муниципальных служащих с фондом оплаты труда 523,7 миллиона рублей.
Читатели GOROD48 не отказали себе в удовольствии высказать то, что думают по этому поводу.
«Перед тем как снова себя премировать, отопление дайте», — потребовал О как.
«А за что им премии-то давать? Липецк год от года становится всё хуже и хуже», — удивилась Лиза.
А еще на сессии стало известно, что Липецку срезали норматив отчислений от главного городского налога — на доходы физлиц. В следующем году прогнозно муниципалитет получит 4,5 миллиарда рублей этого налога, в то время как в этом году — порядка 6 миллиардов.
Завтра, выходя из дома, не забудьте зонт. Днем обещают слабые дожди. Температура в Липецке, по прогнозам синоптиков, ночью составит около 0 градусов, а днем — от +7 до +9 градусов.
Сегодня Покров день. В народе говорили, до Покрова — осень, после Покрова — зима наступает. По погоде в этот день судили о предстоящей зиме. Дождь на Покров — к ненастной осени (а сегодня в первой половине дождь моросил). Ясный и тёплый день (после обеда день был именно таким) — к долгой, бесснежной осени до Михайлова дня, который отмечают 21 ноября.
Сегодня последний, пятый день включения отопления. В компании «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что по состоянию на утро по ее вине отопления нет лишь в 23 домах из 2 539, запитанных от котельных компании (остальные многоэтажки, на Соколе и на Сырском Руднике, находятся в зоне ответственности МУП «Липецктеплосеть»).
GOROD48 поинтересовался у липчан, всем ли в дома подали отопление?
