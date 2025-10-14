На трассе «Липецк-Хлевное» горел «ЗИЛ»

За последние сутки пожарные тушили и жилые дома.

13 октября в Хлевенском районе на трассе «Липецк-Хлевное» загорелась электропроводка в приборной панели автомобиля «ЗИЛ». Вместе с ней огонь повредил подкапотное пространство грузовика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В этот же день горел жилой дом в селе Становое — повреждена внутренняя отделка здания, мебель и личные вещи владельцев. В елецком поселке Сахарного Завода горел ангар с отходами от семечек — на пяти квадратных метрах. В селе Чечеры Добровского округа пожарные тушили мусор на 36 квадратных метрах, а в Липецке на улице Горького произошло короткое замыкание проводки в электрощитовой пятиэтажки.Ночью 14 октября произошло два пожара: в селе Демшинка Добринского района сгорел жилой дом площадью 40 квадратных метров, а в селе Крутч-Байгора Усманского района — надворная постройка площадью 30 квадратных метров