Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
52 минуты назад
На трассе «Липецк-Хлевное» горел «ЗИЛ»
За последние сутки пожарные тушили и жилые дома.
В этот же день горел жилой дом в селе Становое — повреждена внутренняя отделка здания, мебель и личные вещи владельцев. В елецком поселке Сахарного Завода горел ангар с отходами от семечек — на пяти квадратных метрах. В селе Чечеры Добровского округа пожарные тушили мусор на 36 квадратных метрах, а в Липецке на улице Горького произошло короткое замыкание проводки в электрощитовой пятиэтажки.
Ночью 14 октября произошло два пожара: в селе Демшинка Добринского района сгорел жилой дом площадью 40 квадратных метров, а в селе Крутч-Байгора Усманского района — надворная постройка площадью 30 квадратных метров
