Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +10
Погода останется холоднее обычной на 1-3 градуса.
Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем — от +5 до +10.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабые дожди. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 15 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 14 градусов мороза.
Комментарии (1)