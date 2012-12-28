В Липецкой области небольшие дожди и до +10

Погода останется холоднее обычной на 1-3 градуса.





В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона, центр которого расположен над севером ЦФО – ожидаются небольшие дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем — от +5 до +10.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабые дожди. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 15 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 14 градусов мороза.