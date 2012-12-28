Все новости
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»
Происшествия
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Происшествия
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Жителя Лебедяни обманули на 520 000 рублей через мессенджер MAX
Происшествия
Из провала в 15-м микрорайоне до сих пор течет вода
Общество
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
80-летний водитель пострадал в ДТП на мосту в Ельце
Происшествия
В Грязях ищут родственников танкиста
Общество
Водитель госпитализирован после столкновения двух грузовиков в Задонском районе
Происшествия
Происшествия
205
25 минут назад

80-летний водитель пострадал в ДТП на мосту в Ельце

Столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Киа».

Сегодня на мосту в Ельце произошло ДТП. Видео с места аварии опубликовал канал «Елец ТВ». По предварительной информации, столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Киа».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал 80-летний водитель.

— По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, — рассказали в полиции о причине аварии.

Видео - vk.com
ДТП
Комментарии

