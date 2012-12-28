Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»
Происшествия
205
25 минут назад
80-летний водитель пострадал в ДТП на мосту в Ельце
Столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Киа».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал 80-летний водитель.
— По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, — рассказали в полиции о причине аварии.
Видео - vk.com
