80-летний водитель пострадал в ДТП на мосту в Ельце

Столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Киа».

Сегодня на мосту в Ельце произошло ДТП. Видео с места аварии опубликовал канал «Елец ТВ». По предварительной информации, столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Киа».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал 80-летний водитель.— По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, — рассказали в полиции о причине аварии.