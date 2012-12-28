В Липецке дорожают куры

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю практически почти не изменилась — подешевела на 7 рублей 7 копеек. Конспирологи могут готовить свои версии, мы не подгадывали, так получилось.Наша корзина с дорогими продуктами снизилась в цене на 148 рублей 49 копеек. В основном из-за того, что не было дорогого подсолнечного масла.Сразу в двух магазинах выросли в цене куры — примерно на 10 рублей за килограмм. Основной причиной роста цен эксперты называют подорожание кормов.Зато подешевели бананы. Хотя никаких предпосылок для снижения цен на экзотический продукт в настоящее время нет. Но цены на них в некоторых магазинах, кажется, что вот-вот перешагнут психологический рубеж в 100 рублей.Очень крупный виноград, который в прошлом году на Центральном рынке продавали аж по 1 000 рублей за килограмм, теперь в магазине можно купить всего лишь за 349 рублей 99 копеек. Видимо, рынок все же корректирует цены в зависимости от спроса и предложения.Удивили цены на яблоки, в частности на антоновку. Ее в магазине предлагают по 179 рублей 99 копеек за килорамм! Кстати, яблоки этого сорта очень трудно найти в продаже, а для некоторых блюд нужны именно они. Антоновские яблоки, воспетые Иваном Буниным, оказались в прошлом. Это старый сорт, который мало где сохранился, его заменили современные, более устойчивые к болезням, плодоносящие каждый год и и дольше хранящиеся.И в магазинах, и на Центральном рынке изменился ассортимент фруктов. На прилавках все больше цитрусовых и хурмы. Поэтому мы скорректировлаи наш список.Арбузы с дынями остались только на рынке. Кстати, там можно купить и соленый арбуз. Стоит он значительно дороже спелого — 50 рублей за 100 граммов.Кабачков на этой неделе (даже дорогих) мы не нашли нигде! Убрали из своего списка и помидоры с огурцами — их сезон уже прошел. Остались только привозные.Мы обратили внимание на то, что в магазины уже требуются не только продавцы, но и директора. Зарплата, по всей видимости, зависит от активнорсти кандидата — от 79 700 рублей.На Центральном рынке некоторые живут на полном обеспечении!Несмотря на то, что к выходным потеплело, на базаре самая популярная тема разговора — холод в квартирах.— Обогреватели в этом году ох как понадобятся! Весь город разрыт, неизвестно, когда отопление включат! — размышлял мужчина.