В Тербунском районе в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб водитель
Общество
Более чем на полусотне улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкую пенсионерку мошенники сделали своим курьером, предварительно лишив ее 3 миллионов рублей
Здоровье
В воскресенье в Липецкой области возможен дождь
Погода в Липецке
В Липецке дорожают куры
Общество
Общество
406
сегодня, 10:19
3

В Липецке дорожают куры

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю практически почти не изменилась — подешевела на 7 рублей 7 копеек. Конспирологи могут готовить свои версии, мы не подгадывали, так получилось.



Наша корзина с дорогими продуктами снизилась в цене на 148 рублей 49 копеек. В основном из-за того, что не было дорогого подсолнечного масла.



Сразу в двух магазинах выросли в цене куры — примерно на 10 рублей за килограмм. Основной причиной роста цен эксперты называют подорожание кормов.



Зато подешевели бананы. Хотя никаких предпосылок для снижения цен на экзотический продукт в настоящее время нет. Но цены на них в некоторых магазинах, кажется, что вот-вот перешагнут психологический рубеж в 100 рублей.



Очень крупный виноград, который в прошлом году на Центральном рынке продавали аж по 1 000 рублей за килограмм, теперь в магазине можно купить всего лишь за 349 рублей 99 копеек. Видимо, рынок все же корректирует цены в зависимости от спроса и предложения.



Удивили цены на яблоки, в частности на антоновку. Ее в магазине предлагают по 179 рублей 99 копеек за килорамм! Кстати, яблоки этого сорта очень трудно найти в продаже, а для некоторых блюд нужны именно они. Антоновские яблоки, воспетые Иваном Буниным, оказались в прошлом. Это старый сорт, который мало где сохранился, его заменили современные, более устойчивые к болезням, плодоносящие каждый год и и дольше хранящиеся. 



И в магазинах, и на Центральном рынке изменился ассортимент фруктов. На прилавках все больше цитрусовых и хурмы. Поэтому мы скорректировлаи наш список.



Арбузы с дынями остались только на рынке. Кстати, там можно купить и соленый арбуз. Стоит он значительно дороже спелого — 50 рублей за 100 граммов.



Кабачков на этой неделе (даже дорогих) мы не нашли нигде! Убрали из своего списка и помидоры с огурцами — их сезон уже прошел. Остались только привозные.

Мы обратили внимание на то, что в магазины уже требуются не только продавцы, но и директора. Зарплата, по всей видимости, зависит от активнорсти кандидата — от 79 700 рублей.



На Центральном рынке некоторые живут на полном обеспечении!



Несмотря на то, что к выходным потеплело, на базаре самая популярная тема разговора — холод в квартирах.

— Обогреватели в этом году ох как понадобятся! Весь город разрыт, неизвестно, когда отопление включат! — размышлял мужчина.
цены
дороже/дешевле
1
0
1
0
4

Комментарии (3)

Сначала новые
САИ
26 минут назад
С отоплением беда. Наверное в этом году будет хуже, чем в прошлом. Прекратить брать деньги за отопление, которого нет. Четыре года бьёмся с УК, квадрой, муниципалитетом по поводу отопления пр. Победы д. 75-результвтов никаких.
Ответить
Кузя
39 минут назад
За 28 рублей в сетке лука непременно обнаружишь пару гнилых головок. На вес лук теперь начинается от 35 рублей. Картошка в супермаркетах и вовсе вызывает уныние то зелёная, то жухлая, совсем потеряла товарный вид живу в районе Ж/Д Вокзала. И это в разгар сезона, когда собирают картошку! Хорошую наверно берегут к новому году, чтобы продать подороже.
Ответить
Наталья
50 минут назад
В Липецке дорожает буквально всё и каждый божий день!!
Ответить
