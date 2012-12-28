Семь человек пострадали в ДТП за сутки в Липецкой области

Жертвами аварий становились пешеход, несовершеннолетние пассажир машин и байкер.

Накануне в Липецке на улице Зои Космодемьянской 40-летняя водитель «Фольксвагена» совершила наезд на 54-летнюю пешехода. Пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение.На автодороге Орел – Тамбов столкнулись четыре автомобиля: «Грейт Волл» под управлением 59-летнего мужчины, «Мицубиси» 64-летнего водителя, «Киа» за рулем которой была 44-летняя женщина, и «Вольво» 43-летнего водителя. В аварии пострадали водитель «Мицубиси» и два пассажира автомобиля «Киа».В Елецком районе на проселочной дороге в районе автодороги Дерновка – Ольховец 18-летний водитель внедорожника «Нива» не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. Травмы получили как сам водитель, так и его 14-летний пассажир.В Усмани на улице Вельяминова столкнулись автомобиль «Лада Калина» под управлением 20-летней девушки и мотоцикл, за рулем которого был 16-летний подросток. Мотоциклист с травмами был госпитализирован.