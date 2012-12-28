Все новости
Полицейские Липецка изъяли крупную партию марихуаны

Наркотики, хранившиеся в картонной коробке, были обнаружены в доме 44-летнего местного жителя.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области в ходе отработки оперативной информации обнаружили и изъяли у 44-летнего липчанина 196 граммов марихуаны. Задержанный пояснил, что хранил наркотические средства для личного потребления.

По данному факту следователи ОП № 6 УМВД России по Липецку возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
