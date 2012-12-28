Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
В Липецкой области более 160 педагогов среднего профессионального образования получили награды
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Сегодня в Липецке: выставка сподвижника Церетели, дети-оборвыши и каким должен быть идеальный учитель
Общество
307
54 минуты назад
Полицейские Липецка изъяли крупную партию марихуаны
Наркотики, хранившиеся в картонной коробке, были обнаружены в доме 44-летнего местного жителя.
По данному факту следователи ОП № 6 УМВД России по Липецку возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
1
1
0
1
0
Комментарии