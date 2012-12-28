Все новости
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу
Происшествия
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп на улице, авария на Студеновской и «тыквенный октябрь»
Общество
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
В личном музее 50-летнего тербунца нашли копье, бердыш, секиру и шашку
Происшествия
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Происшествия
В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду, на Соколе — свет
Общество
Задолжавший по штрафам ГАИ 218 000 рублей усманец едва не остался без прав
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
В поисках интим-услуг липчанин лишился 16 500 рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: первая сессия Горсовета, липчане не надеются отличить искусственный интеллект от собственного
Общество
В Центре карьеры НЛМК студентам рассказали о машиностроении и 3D-печати
НЛМК Live
Происшествия
258
43 минуты назад
2

В поисках интим-услуг липчанин лишился 16 500 рублей

Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился 44-летний личанин. Он рассказал, что накануне ночью отдыхал с друзьями в бане. В какой-то момент мужчины решили воспользоваться сервисом по оказанию интим-услуг.

По телефону гражданину предложили внести предоплату в размере 5 000 рублей. Переведя деньги и не дождавшись гостий, заказчики потребовали вернуть предоплату за неоказанные услуги. Однако злоумышленники убедили мужчину в том, что возврат денег возможен, если продиктовать код из пришедшего смс. То, что это пароль для списания, а не возврата денег, он заметил не сразу, а когда лишился в общей сложности 16 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
кража
0
0
0
0
4

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
15 минут назад
За любовь нужно платить
Ответить
Зина
16 минут назад
Позвонил бы мне , в разы дешевле и интересней
Ответить
