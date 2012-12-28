Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
43 минуты назад
В поисках интим-услуг липчанин лишился 16 500 рублей
Возбуждено уголовное дело.
По телефону гражданину предложили внести предоплату в размере 5 000 рублей. Переведя деньги и не дождавшись гостий, заказчики потребовали вернуть предоплату за неоказанные услуги. Однако злоумышленники убедили мужчину в том, что возврат денег возможен, если продиктовать код из пришедшего смс. То, что это пароль для списания, а не возврата денег, он заметил не сразу, а когда лишился в общей сложности 16 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
