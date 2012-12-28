В поисках интим-услуг липчанин лишился 16 500 рублей

Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился 44-летний личанин. Он рассказал, что накануне ночью отдыхал с друзьями в бане. В какой-то момент мужчины решили воспользоваться сервисом по оказанию интим-услуг.По телефону гражданину предложили внести предоплату в размере 5 000 рублей. Переведя деньги и не дождавшись гостий, заказчики потребовали вернуть предоплату за неоказанные услуги. Однако злоумышленники убедили мужчину в том, что возврат денег возможен, если продиктовать код из пришедшего смс. То, что это пароль для списания, а не возврата денег, он заметил не сразу, а когда лишился в общей сложности 16 500 рублей.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.