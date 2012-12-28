Все новости
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Происшествия
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
В Липецке спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку
Общество
В центре Липецка отключились светофоры
Общество
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Киа Оптима»
Происшествия
Житель Усмани «налихачил» на своем автомобиле на 204 штрафа и 218 тысяч рублей
Общество
В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду, на Соколе — свет
Общество
Задолжавший по штрафам ГАИ 218 000 рублей усманец едва не остался без прав
Происшествия
В Центре карьеры НЛМК студентам рассказали о машиностроении и 3D-печати
НЛМК Live
Передано в суд дело жителя Грязинского района, обвиняемого в покушении на убийство
Происшествия
144
26 минут назад
1

В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду, на Соколе — свет

2 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители Тракторного, Сырского рудника и двух улиц 24 микрорайона, предупредили в компании.

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в частном секторе Тракторного – на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, по проезду Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, 2-м Моторном, Моторном, Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом, Спортивном.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 6, 8, 10, 14 по бульвару Есенина, № 23а по проспекту 60 лет СССР, в частном секторе Сырского рудника – на улицах Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева, в переулке Узорном.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
2 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 9а на площади Заводской, №№ 19, 20, 24 по улице Карла Либкнехта, № 193 по улице Студеновской, № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 50а, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63 по улице Арсеньева, № 20 по улице Карбышева, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а, 36 в переулке Космическом, № 4 в переулке Лунном, № 1 по улице Третьякова, на улицах Белорусской, Брюллова, Баумана, Рассветной, Сокольской, Стасова, в переулке Свободном.

В этот же период обесточат дома №№ 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит», садоводчества «Горняк-1», «Спутник», «Сокол-1», районы Цемзавода и Центролита.
С 13:00 до 17:00 не будет света в домах № 3а по улице Крупской, №№ 25, 25а, 27 по улице Невского, № 18 по улице Осипенко.
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
2 минуты назад
А электричество будут подвозить по заявкам потребителей или как?
Ответить
