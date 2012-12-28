Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
Читать все
За девять месяцев в Липецкой области появилось на 260 мальчиков больше, чем девочек
Общество
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
В Липецке спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку
Общество
В центре Липецка отключились светофоры
Общество
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Киа Оптима»
Происшествия
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Передано в суд дело жителя Грязинского района, обвиняемого в покушении на убийство
Происшествия
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
Читать все
Происшествия
572
59 минут назад
2

Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом

Теперь ему долго не видать по ночам увеселительных заведений.

28-летний житель Иркутска выслушал приговор в Липецке: мужчина признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (по части первой статьи 112 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл 3 ноября прошлого года в период с 01:30 до 03:00 возле дома №1 по улице Фрунзе. Пьяный житель Иркутска, работающий монтажником строительных лесов, у бара нанёс своему оппоненту не менее двух ударов кулаком по лицу и телу.

Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму, гематому и ссадины на лбу. Его здоровью был причинён вред средней тяжести.

28-летний житель Иркутска полностью признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.

В результате он получил 1 год 5 месяцев ограничения свободы с возложением установленных законом ограничений. Теперь 28-летнему мужчине долго не видать по ночам увеселительных заведений: по решению суда ему нельзя покидать место жительства с 22:00 до 06:00.

Также потерпевший заявил по делу гражданский иск и просил взыскать со своего обидчика миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба, 50 000 рублей на оплату услуг адвоката и 200 000 рублей расходов на лечение. Но требования о возмещении материального ущерба выделили из материалов уголовного дела — они будут рассмотрены отдельно в порядке гражданского судопроизводства.

К моменту рассмотрения уголовного дела нападавший уже добровольно выплатил пострадавшему 10 000 рублей. При этом компенсацию морального вреда взыскали — 150 000 рублей.
конфликт
побои
0
0
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Быдло
29 минут назад
если одним словом
Ответить
Нечего
46 минут назад
По барам таскаться.Сидели бы дома и было бы все хорошо.А то как выпьют и на подвиги готовы.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить