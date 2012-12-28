Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом

Теперь ему долго не видать по ночам увеселительных заведений.

28-летний житель Иркутска выслушал приговор в Липецке: мужчина признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (по части первой статьи 112 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл 3 ноября прошлого года в период с 01:30 до 03:00 возле дома №1 по улице Фрунзе. Пьяный житель Иркутска, работающий монтажником строительных лесов, у бара нанёс своему оппоненту не менее двух ударов кулаком по лицу и телу.Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму, гематому и ссадины на лбу. Его здоровью был причинён вред средней тяжести.28-летний житель Иркутска полностью признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.В результате он получил 1 год 5 месяцев ограничения свободы с возложением установленных законом ограничений. Теперь 28-летнему мужчине долго не видать по ночам увеселительных заведений: по решению суда ему нельзя покидать место жительства с 22:00 до 06:00.Также потерпевший заявил по делу гражданский иск и просил взыскать со своего обидчика миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба, 50 000 рублей на оплату услуг адвоката и 200 000 рублей расходов на лечение. Но требования о возмещении материального ущерба выделили из материалов уголовного дела — они будут рассмотрены отдельно в порядке гражданского судопроизводства.К моменту рассмотрения уголовного дела нападавший уже добровольно выплатил пострадавшему 10 000 рублей. При этом компенсацию морального вреда взыскали — 150 000 рублей.