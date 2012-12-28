Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку

Для этого понадобилась огромная гора щебня, трактор, большое желание жителей и помощь депутата.

Жильцы дома №11 по улице Коммунистической решили сделать парковку во дворе. Соседи обсудили проблему и обратились к депутату Липецкого областного Совета Ольге Митрохиной.- В нашем доме 1953 года постройки не предусмотрена стоянка, но всегда ставили машины. Мы обратились к нашей доброй фее — депутату Ольге Николаевне Митрохиной, мы ее так зовем, попросили помочь в этом вопросе. Переговорили с жителями, собрали собрание, постановили сделать парковку, - рассказал старший по дому Александр Неснов.В последний день сентября во дворе не было ни одного автомобиля — вывесили объявления с предупреждением не оставлять машины. Утром на улицу Коммунистическую привезли шесть машин щебня, который потом разровнял трактор.- В последнее время мы видим, как Тракторный — старый район города, преображается. Преобразилась площадь Клименкова — сердце нашего Тракторного, старый кинотеатр «Маяк» стал современной школой искусств, ремонтируются дороги. Но тем не менее еще много задач, которые перед нами стоят, и которые пока не решены. Когда ко мне жители обращаются, и есть возможность поучаствовать собственными силами, и решить проблему, мы всегда, безусловно, оказываем помощь. Жители обратились с просьбой сделать парковку. Сейчас начнутся дожди, будет грязь, конечно, хотелось, чтобы место, где оставляют автомобиль было максимально комфортным и современным. Спасибо огромное фонду «Милосердие», который сегодня нам помогает сделать парковку во дворе — привезли щебень. Одно из пожеланий жителей, с которыми мы всегда на связи, будет исполнено, - сказала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.В доме живут 15 автовладельцев. Жильцы даже планируют сделать несколько гостевых мест.С начала года депутат Ольга Митрохина получила более 400 обращений от жителей Тракторного.