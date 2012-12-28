Все новости
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
1 ноября липчане смогут выдохнуть: сезон электросамокатов закончится
Общество
Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу
Происшествия
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Племянница обчистила банковский счёт дяди
Происшествия
В лесах Липецкой области завершился особый противопожарный режим
Общество
За девять месяцев в Липецкой области появилось на 260 мальчиков больше, чем девочек
Общество
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
Общество
247
23 минуты назад

Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку

Для этого понадобилась огромная гора щебня, трактор, большое желание жителей и помощь депутата.

Жильцы дома №11 по улице Коммунистической решили сделать парковку во дворе. Соседи обсудили проблему и обратились к депутату Липецкого областного Совета Ольге Митрохиной. 

- В нашем доме 1953 года постройки не предусмотрена стоянка, но всегда ставили машины. Мы обратились к нашей доброй фее — депутату  Ольге Николаевне Митрохиной, мы ее так зовем, попросили помочь в этом вопросе. Переговорили с жителями, собрали собрание, постановили сделать парковку, - рассказал старший по дому Александр Неснов.

В последний день сентября во дворе не было ни одного автомобиля — вывесили объявления с предупреждением не оставлять машины. Утром на улицу Коммунистическую привезли шесть машин щебня, который потом разровнял трактор. 



- В последнее время мы видим, как Тракторный — старый район города, преображается. Преобразилась площадь Клименкова — сердце нашего Тракторного, старый кинотеатр «Маяк» стал современной школой искусств, ремонтируются дороги. Но тем не менее еще много задач, которые перед нами стоят, и которые пока не решены. Когда ко мне жители обращаются, и есть возможность поучаствовать собственными силами, и решить проблему, мы всегда, безусловно, оказываем помощь. Жители обратились с просьбой сделать парковку. Сейчас начнутся дожди, будет грязь, конечно, хотелось, чтобы место, где оставляют автомобиль было максимально комфортным и современным.  Спасибо огромное фонду «Милосердие», который сегодня нам помогает сделать парковку во дворе — привезли щебень. Одно из пожеланий жителей, с которыми мы всегда на связи, будет исполнено, - сказала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.



В доме живут 15 автовладельцев. Жильцы даже планируют сделать несколько гостевых мест.

С начала года депутат Ольга Митрохина получила более 400 обращений от жителей Тракторного.

