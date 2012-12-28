С хозяйки напавших на ребёнка собак взыскали 20 000 рублей

До этого женщину оштрафовали за нарушение требований общественной безопасности при содержании животных.

В мае этого года в селе Делеховое Добровского округа на гуляющего на улице 9-летнего ребёнка напали две собаки и покусали его за ноги. Пострадавшему пришлось пройти лечение.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 3 июля постановлением административной комиссии Добровского округа хозяйку собак привлекли к административной ответственности по части первой статьи 8.4 КоАП Липецкой области за нарушение требований общественной безопасности при содержании животных. Женщину оштрафовали на 1000 рублей.А потом прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. В результате с хозяйки взыскали в пользу ребёнка 20 000 рублей. При этом в суде женщина вину признала, но отрицала, что собак было две.