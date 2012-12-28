Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Студента из Пензы будут судить за продажу липчанину сломанной видеокарты за 140 000 рублей
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
Происшествия
303
сегодня, 16:52
2
С хозяйки напавших на ребёнка собак взыскали 20 000 рублей
До этого женщину оштрафовали за нарушение требований общественной безопасности при содержании животных.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 3 июля постановлением административной комиссии Добровского округа хозяйку собак привлекли к административной ответственности по части первой статьи 8.4 КоАП Липецкой области за нарушение требований общественной безопасности при содержании животных. Женщину оштрафовали на 1000 рублей.
А потом прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. В результате с хозяйки взыскали в пользу ребёнка 20 000 рублей. При этом в суде женщина вину признала, но отрицала, что собак было две.
0
0
0
0
0
Комментарии (2)