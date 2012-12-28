Изменится схема маршрута автобуса №308к

Автобусы этого маршрута теперь будут следовать до кольца 9 микрорайона.



Как сообщили в мэрии Липецка, с 1 октября в Липецке изменится схема движения маршрута №308к. Теперь автобусы будут следовать до кольца 9 микрорайона.Раньше межрейсовый отстой выполнялся прямо на проезжей части улиц Свиридова и Леонтия Кривенкова, что доставляло неудобства жителям рядом расположенных домов.Продление маршрута до оборудованной разворотной площадки решит эту проблему и одновременно улучшит транспортное сообщение между юго-западными микрорайонами, улицей Меркулова с ТЦ «Ривьера» и улицей Московская.Такое решение сделает маршрут удобнее для пассажиров и комфортнее для жителей района.