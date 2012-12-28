«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
Общество
138
18 минут назад
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Автобусы этого маршрута теперь будут следовать до кольца 9 микрорайона.
Раньше межрейсовый отстой выполнялся прямо на проезжей части улиц Свиридова и Леонтия Кривенкова, что доставляло неудобства жителям рядом расположенных домов.
Продление маршрута до оборудованной разворотной площадки решит эту проблему и одновременно улучшит транспортное сообщение между юго-западными микрорайонами, улицей Меркулова с ТЦ «Ривьера» и улицей Московская.
Такое решение сделает маршрут удобнее для пассажиров и комфортнее для жителей района.
1
0
0
0
0
Комментарии