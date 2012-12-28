Все новости
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Происшествия
Пять классов в трёх школах Липецка переведены на дистанционку
Общество
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
В Липецкой области открыли охоту на лосей, благородных оленей и косуль
Общество
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области выросло производство яиц
Общество
Завтра появится «спецкнопка» для пострадавших от мошенников
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Общество
138
18 минут назад

Изменится схема маршрута автобуса №308к

Автобусы этого маршрута теперь будут следовать до кольца 9 микрорайона. 

Как сообщили в мэрии Липецка, с 1 октября в Липецке изменится схема движения маршрута №308к. Теперь автобусы будут следовать до кольца 9 микрорайона.

Раньше межрейсовый отстой выполнялся прямо на проезжей части улиц Свиридова и Леонтия Кривенкова, что доставляло неудобства жителям рядом расположенных домов.

Продление маршрута до оборудованной разворотной площадки решит эту проблему и одновременно улучшит транспортное сообщение между юго-западными микрорайонами, улицей Меркулова с ТЦ «Ривьера» и улицей Московская.

Такое решение сделает маршрут удобнее для пассажиров и комфортнее для жителей района.
