Здоровье
103
сегодня, 10:24
4

Сезон клещей ещё не прошёл: покусаны 5,8 тысячи человек

Присасывание клещей в 68,5% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали 5804 человека, из них 2605 детей (44,8% всех случаев).

Поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 16,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, присасывание клещей в 68,5% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (16,5%), в садоводческих товариществах (4,5%), в парках (3,6%) и на кладбищах (1,2%).

Напомним, в Липецкой области исследование клещей проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
Комментарии (4)

Неравнодушная
11 минут назад
Только констатация факта... Меры всё равно не принимаются...
Я тоже
сегодня, 10:49
не боюсь, сколько раз кусали и ничего живой
И?
сегодня, 10:34
И эти 5800 все обращались в клиники???
Пущай
сегодня, 10:30
кусают, нам все равно
