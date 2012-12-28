В районе Сокола – большое отключение холодной воды

Причиной отключения холодной воды 29 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк» - они затронут район Сокола и часть района Карьера.

С 10:00 и до завершения работ без холодной воды останутся дома, помещения и здания №№ 1, вл. 1, 1 стр.1, 1а, 1а стр.1, 1а стр.7, вл. 7, вл. 8а, вл. 8б, 9, 10 вл. 5, стр.10б, 12, вл.14а, вл. 33, 33 стр.1, вл 33 стр.1, 111 по улице Клары Цеткин, №№ 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а по улице Энгельса, №№ 1а, 1а к.2, 1б, 1в, 1в/2, стр.1д, 1ж, стр.1к, 2а, 2б, 2в, 3а стр.1, 3а стр.2, вл. 3б, вл. 4в, 4д, 6а, 6б, вл. 6в, 6г, 6е, 8а, 8б, стр.8б, 10а, 10а стр.1, вл.10а, 10б, вл. 31 по улице Римского-Корсакова, №№ 93а, 99, 99б, 101, 101а, 101б, 101/1, 102, вл.103, 105/1, 105/2, 105 стр.1, 105а, 107в, 107д, 109, 109а, 109в, 109г, 109д, вл.109д, 109е, 109к, 109м, 111, 111 вл.1, 111 вл.2, 111 стр.2, 111 вл.3, 111 стр.4, 111а, 111а стр.1, 111б, 111в, 111г, 111 лит.г, 111д, 111/1, 113 стр.1, 113а, 113в, 113г, 115б, 115ж, стр.115/3, стр.115а/1, 115/4, 115/7, 115/61, 117, 117а, 117в, 117ж, 117д, 117е, 117г, 119, 119а, 119б, 119в, стр.119е к.1, 121а, 121б, 126б, 127а, 128, 128 стр.1, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129/3, вл.129, вл.129а, вл.129/4, 131 стр.1, 131а, стр.131б, вл.131в, вл.130, 130, 130а стр.1, 130а, вл.133а, вл.132/1, стр.133б, 130б, вл.130, вл.132, вл.132а, вл.134, 134а, 136, 136 стр.1, 138, 140 по улице Ковалева, №№ 1, 1/1, вл.1, 1а, 1 стр.1, 1б, 1д, 1е, 1к, 1л, 2, 2б, 3, 3а, 3б, 3б/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9в, 9а/1, 9а, 9/1, 10, 13, 13а, 15 на площади Заводской, №№ 1а,1а/1, 1а/2, 32, 32а, стр.32 по улице Дружбы, №№ 2, 3, 4, 6, 8 по улице Франко, №№ 1, 1а, 2, 3 по улице Курако, №№ 1, 2, 3, 4 по улице Челюскинцев, №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Больничном, №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, стр.4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 39 лит.а, 41, 41а, 41а к.1, 43, 45, 47 по улице 40 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади К. Константиновой, №№ 1, 2, 3, 5 по улице Кутузова, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8/1, 8г, 8д, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17б, 17/1, 17/2, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82 по улице Ушинского, №№ 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 12а, 13, 14а по улице Газина, № 1 на площади Горского, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 по улице Аксакова, №№ 1, 3, 4 по улице Смыслова, № 7а по улице Брюллова, №№ 1а, 2, 4 по улице Мамина-Сибиряка, № 1а по улице Пожарского, №№ 1, 6 по улице Тамбовской, № 2 по улице Шоссейной, №№ 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76 по улице Бородинской, дома на улицах Баумана и Студеновской.В этот период подачу холодной воды также ограничат жителям частного сектора на улицах Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Д.Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, Патриса Лумумбы, 1-й Либкнехта, 2-й Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковой, Энгельса, К. Цеткин, Баумана, Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского, в переулках Курчатова, Теплом, Чугунном, Ракетном, Болотникова, Ермака, Полтавском, Свободном.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ушинского, 10, улица 40 лет Октября, 41а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 15а по улице Детской.