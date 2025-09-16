Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Капитан «Металлурга» нарисовал плакат в поддержку партнёра, отправленного в дубль
История дружбы и временного превращения из футболистов в болельщики.
В руках он держал плакат в поддержку партнёра по основному «Металлургу» вратаря Никиты Яворского, отправленного играть за молодёжный состав.
Выступление Яворского за дубль – это не наказание за снижение спортивных результатов, а вынужденная необходимость. В прошлом матче основной страж ворот «Металлурга-М» Дмитрий Безбородов получил красную карточку и не мог играть из-за дисквалификации. Кипер основы должен был его подменить.
- Целую ночь вместе с супругой Анастасией рисовали плакат… ну как рисовали – она творила, а я закрашивал, где укажет – например, зелёную траву, - веселился Пахомов, - Зачем всё это? Должны же быть персональные болельщики в футболе! Тем более с Никитой мы обычно играем вместе, а тут такой шанс – поболеть за него на трибуне!
Плакатом Пахомов размахивал на трибуне все 90 минут. Яворский пропустил два гола (в таких ситуациях вряд ли выручил бы любой вратарь), но помог дублёрам одержать четвёртую победу в сезоне – 3:2. Решающий мяч Арутюн Балаян забил красивым ударом на 88-й минуте.
Как выяснил GOROD48, плакат после игры был торжественно вручён Яворскому и занял достойное место в его коллекции.
Никита Яворский
