Капитан «Металлурга» нарисовал плакат в поддержку партнёра, отправленного в дубль

История дружбы и временного превращения из футболистов в болельщики.

Плакатом Пахомов размахивал на трибуне все 90 минут. Яворский пропустил два гола (в таких ситуациях вряд ли выручил бы любой вратарь), но помог дублёрам одержать четвёртую победу в сезоне – 3:2. Решающий мяч Арутюн Балаян забил красивым ударом на 88-й минуте.









Как выяснил GOROD48, плакат после игры был торжественно вручён Яворскому и занял достойное место в его коллекции.









Никита Яворский

Самым активным болельщиком на матче дублеров «Металлурга» с брянским «БГУОР Спартак» оказался капитан «сталеваров» Дмитрий Пахомов.В руках он держал плакат в поддержку партнёра по основному «Металлургу» вратаря Никиты Яворского, отправленного играть за молодёжный состав.Выступление Яворского за дубль – это не наказание за снижение спортивных результатов, а вынужденная необходимость. В прошлом матче основной страж ворот «Металлурга-М» Дмитрий Безбородов получил красную карточку и не мог играть из-за дисквалификации. Кипер основы должен был его подменить.- Целую ночь вместе с супругой Анастасией рисовали плакат… ну как рисовали – она творила, а я закрашивал, где укажет – например, зелёную траву, - веселился Пахомов, - Зачем всё это? Должны же быть персональные болельщики в футболе! Тем более с Никитой мы обычно играем вместе, а тут такой шанс – поболеть за него на трибуне!