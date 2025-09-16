Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
С 1 октября повышается стоимость проезда в Данкове
Общество
В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей
Происшествия
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
В Липецкой области до +16
Погода в Липецке
Читать все
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
Житель Данковского района избил полицейского
Происшествия
В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей
Происшествия
Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Общество
Липецкая вечЁка: приговор убийце психолога, потомок Сергея Есенина и экспресс роды
Общество
Капитан «Металлурга» нарисовал плакат в поддержку партнёра, отправленного в дубль
Общество
У Покотыло в Липецке опять не покатило
Спорт
Липецкий дзюдоист выиграл турнир памяти двукратного чемпиона Европы
Спорт
В Воловском районе нашли минометный боеприпас
Происшествия
Читать все
Общество
163
сегодня, 13:00
2

Капитан «Металлурга» нарисовал плакат в поддержку партнёра, отправленного в дубль

История дружбы и временного превращения из футболистов в болельщики.

Самым активным болельщиком на матче дублеров «Металлурга» с брянским «БГУОР Спартак» оказался капитан «сталеваров» Дмитрий Пахомов.

В руках он держал плакат в поддержку партнёра по основному «Металлургу» вратаря Никиты Яворского, отправленного играть за молодёжный состав.

Выступление Яворского за дубль – это не наказание за снижение спортивных результатов, а вынужденная необходимость. В прошлом матче основной страж ворот «Металлурга-М» Дмитрий Безбородов получил красную карточку и не мог играть из-за дисквалификации. Кипер основы должен был его подменить.

- Целую ночь вместе с супругой Анастасией рисовали плакат… ну как рисовали – она творила, а я закрашивал, где укажет – например, зелёную траву, - веселился Пахомов, - Зачем всё это? Должны же быть персональные болельщики в футболе! Тем более с Никитой мы обычно играем вместе, а тут такой шанс – поболеть за него на трибуне!

Плакатом Пахомов размахивал на трибуне все 90 минут. Яворский пропустил два гола (в таких ситуациях вряд ли выручил бы любой вратарь), но помог дублёрам одержать четвёртую победу в сезоне – 3:2. Решающий мяч Арутюн Балаян забил красивым ударом на 88-й минуте.

photo_2025-09-16_16-37-01.jpg

Как выяснил GOROD48, плакат после игры был торжественно вручён Яворскому и занял достойное место в его коллекции.

photo_2025-09-23_17-32-44.jpg

Никита Яворский
Футбол
«Металлург»
1
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фёкла
47 минут назад
Все молодцы!
Ответить
Диванный эксперт
51 минуту назад
Сталеварам пора заявляться в чемпионат области. Хватит уже мучиться в низших лигах
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить